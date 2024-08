JOVAN JE BIO NAJLEPŠI SRBIN SREDNJEG VEKA I DESNA RUKA CARA DUŠANA: Zbog lepote radio ono što muškarci NE MOGU DA SMISLE (FOTO)

Stranica na Instagramu "Putevi srpske istorije" često objavljuje zanimljive priče iz srpske istorije o kojima smo malo znali, a jedna od njih je i priča o velmoži Jovanu Oliveru, desnoj ruci cara Dušana.

"Despot Jovan Oliver je bio srpski velikaš čije su teritorije bile kod leve obale Vardara. Bio je odličan diplomata i car Dušan mu je dodelio specijalan zadatak pregovora sa vizantijskim carem. On je bio i dobar prijatelj cara Dušana. Prvi put ga izvori spominju kada je sačekao Jovana Kantakuzina koji je krenuo da pregovara sa tad kraljem Dušanom oko napada na vizantijske teritorije. Prilikom Dušanovog osvajanja Tesalije i Epira, Jovan Oliver se veoma istakao kao izvanredan vojskovođa. Važio je za jednog od najlepših Srba i navodno je bio fatalan zbog svoje visine, brade i kose.

Profesor na fakultetu nam je pričao da je utvrđeno da je loknao kosu i čupao obrve kako bi uvek bio prelep. Za vreme Dušanovog carstva, on je podigao predivan manastir Lesnovo u kom se mogu videti veoma značajne freske za srednjovekovnu umetnost i za istoriju. Jedna od najznačajnijih fresaka pored freske cara Dušana je i freska ovog velikaša. Po fresci Jovana Olivera možemo da zaključimo da je bio veoma moćan i bogat čovek, to zaključujemo po njegovoj odori. Zanimljivost kod manastira je i to što je posvećen arhangelu Mihailu, kao i manastir koji je podigao car Dušan kod Prizrena. Jovan Oliver je godinu dana živeo duže od cara Dušana (do 1356. godine), nije poznato kako je preminuo, ali je sahranjen u svojoj zadužbini.

Njegove posede su za vreme vladavine cara Uroša V razdelile porodice Mrnjavčević i Dejanović.", ispričala je Nevena Kovačević.

Manastir Lesnovo, koji je zadužbina Jovana Olivera i gde on počiva, se danas nalazi u Severnoj Makedoniji. Oliver je bio oženjen Marom sa kojom je imao sedmoro dece: Danicu, Krajka, Damjana, Vidoslava, Dabiživa, Rusina i Olivera.

Zbog zasluga u Dušanovim osvajanjima, nagrađen je titulom sevastokratora a prilikom proglašenja Carstva u Skoplju na Uskrs 16. aprila 1346. uzdignut je na nivo despota.

(Kurir.rs/M.F.)

