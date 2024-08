MOJE JE DA BUDEM RODITELJ, NE PRIJATELJ: Otac Predrag otkrio kako vaspitava decu i da li je strog, uvek im POSTAVLJA OVO PITANJE

Otac Predrag Popović često na društvenim mrežama objavljuje neke svoje besede, životne situacije, savete, a sve kako bi i na ovaj način dopro do što većeg broja ljudi.

U videu, koji je objavio na Instagramu, otkrio je ono što zanima mnoge - kakav je roditelj i kako vaspitava svoju decu.

"Veoma sam strog roditelj. Moje je da budem roditelj, nisam postavljen da se ja deci sviđam i da budem prijatelj. Kasnije ćemo biti prijatelji, a sad sam roditelj, staratelj i vaspitač i pred Bogom odgovaram za to," rekao je on, pa dodao:

"Ali, nisam nadmen da ja njih sad postrojavam, da oni stoje mirno. Nego ih pitam, šta se vama ne sviđa kod mene i onda oni meni kažu. Tako sam ih i uveo u to da imam i ja pravo njima da kažem šta se meni ne sviđa kod njih. I oni očekuju, a tata šta ti misliš, kod nas? Ne sviđa mi se to, to i to, na ovome jačaj.

Onog malog stalno učim kontroli emocija, ne možeš kad se obraduješ skakati u nebesa i kad se razočaraš padati na pod. To nije dobro. Ima život da te baca gore, dole, moraš da nađeš smirenje, moraš da nađeš sredinu. I onda ga ja oduševim nečim, da vidim kako će da reaguje, a on, pa zna, pa stane. Bravo, sine!", zaključio je otac Predrag Popović u videu.

Sasvim očekivano, mnogi su mu se zahvalili na poučnim rečima i savetima.

"Kakve mudre reči, oduševite me svaki put," napisao je jedan od pratilaca.

"Svaka čast," zaključio je drugi.

