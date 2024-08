"U TOM TRENUTKU BILA MI JE ODUZETA NEVINOST" Tinejdž zvezdu ZLOSTAVLJAO nepoznat muškarac, nije se zaustavio samo na njoj

Tinejdž zvezda Diznijevog kanala Kejlin Hejman rekla je za Skaj njuz da je briznula je u plač nakon što je saznala da je kriminalac koristio veštačku inteligenciju (AI) da kreira slike seksualnog zlostavljanja koristeći njeno lice.

Kejlin Hejman, koja ima 16 godina, jednog dana se vratila kući iz škole na telefonski poziv iz FBI-a. Istražitelj joj je rekao da ju je muškarac koji živi hiljadama milja daleko seksualno zlostavljao bez njenog znanja.

Kejlinino lice, rekao je istražitelj, bilo je postavljeno na slike odraslih koji vrše seksualne radnje.

"Briznula sam u plač kada sam čula", kaže Kejlin. "Ovo je užasan napad na moju privatnost. Nestvarno mi je da bi neko koga ne poznajem mogao da me vidi na takav način."

Kejlin je nekoliko sezona glumila u TV seriji na Dizni kanalu "Just Roll Vith It" i bila je žrtva zajedno sa drugom decom glumcima.

„U tom trenutku mi je jednostavno oduzeta nevinost“, dodaje ona. „Na tim slikama, bila sam 12-godišnja devojčica i bilo je užasavajuće, u najmanju ruku. Osećala sam se tako usamljeno jer nisam znala da je ovo zapravo krivično delo koje se sve češće dešava u svetu.

Kejlinino iskustvo je daleko od jedinstvenog. Bilo je 4.700 izveštaja o slikama ili video snimcima seksualne eksploatacije dece koje je napravila veštačka inteligencija prošle godine, prema podacima Nacionalnog centra za nestalu i eksploatisanu decu u SAD.

Slike seksualnog zlostavljanja dece generisane veštačkom inteligencijom sada su toliko realistične da su policijski stručnjaci primorani da provedu nebrojene, sate da razaznaju koje od tih slika su kompjuterski simulirane, a koje sadrže stvarne, žive žrtve.

To je posao istražitelja kao što je Teri Dobroski, specijalista za sajber zločine u okrugu Ventura u Kaliforniji.

„Materijal koji sada proizvodi veštačka inteligencija je toliko realističan da je uznemirujući“, kaže on. „Neko će možda moći da tvrdi na sudu da je verovao da je slika zapravo generisana veštačkom inteligencijom. 'Nisam mislio da je to pravo dete i stoga nisam kriv.' To urušava naše zakone kakvi sada postoje, što je duboko alarmantno."

Pravljenje i korišćenje seksualnih slika pomoću veštačke inteligencije ne dešava se samo na "dark web-u". U školama je bilo slučajeva da deca koriste slike svojih drugara iz razreda sa društvenih medija i koriste veštačku inteligenciju da ih nametnu na gola tela.

Ali u nekim državama - poput Kalifornije - još uvek nije proglašeno krivičnim delom korišćenje veštačke inteligencije za kreiranje slika seksualnog zlostavljanja dece.

Rikol Keli, zamenica okružnog tužioca okruga Ventura, pokušava da to promeni predlogom za uvođenje novog zakona.

„Ovo je tehnologija koja je toliko dostupna da je srednjoškolac sposoban da je koristi na način da može da traumira svoje vršnjake“, kaže ona. „I to je zaista zabrinjavajuće jer je ovo tako dostupno i u pogrešnim rukama, može prouzrokovati nepopravljivu štetu.

„Ne želimo da smanjimo osetljivost javnosti na seksualno zlostavljanje dece“, dodaje ona. „I to je ono što je ova tehnologija korišćena na ovaj način sposobna da uradi."

