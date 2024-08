IVAN JE SA PORODICOM OTIŠAO NA OLIMPIJSKE IGRE ZA SAMO 140 EVRA! Gledali su mečeve, putovali AVIONOM i obišli ceo Pariz, evo kako

Britanska porodica entuzijasta zamenila je svakodnevnu nedelju kod kuće za uzbudljiv dan na Olimpijskim igrama u Parizu, govoreći da je „vredno svakog penija“.

Paula i Ivan Holm, zajedno sa svojim 15-godišnjim sinom Jonom, spontano su odlučili da krenu u Pariz kako bi uživali u danu ispunjenom hokej utakmicama i stonim tenisom. Nakon obezbeđivanja ulaznica za preprodaju, cela avantura ih je koštala po 140 evra.

Pored sporta, uspeli su i da uđu u ture za razgledanje. Paula je objasnila: „Obuzela me olimpijska groznica i nisam mogla da podnesem ideju da se Olimpijske igre dešavaju tako blizu, a da mi nismo tamo".

Gledali su nekoliko utakmica na Olimpijskim igrama foto: porodica

"Ulaznice za događaje poput britanskog Summertime Hide Parka, fudbala Premijer lige i emisija na Vest Endu u Londonu koštaju oko 100 funti svaka, a da ne spominjemo cenu voza od 30 funti do grada“, Paula, agentkinja za nekretnine iz Baldoka, Hertfordshire, rekla je za Need To Knov.

„Za iskustvo jednom u četiri godine, vredelo je svakog penija. Samo nekoliko dana pre ceremonije otvaranja, proverila sam letove i eto ih. Ušla sam na zvaničnu platformu za preprodaju Olimpijskih igara i kupila tri karte za dva događaja.”

Njihovo putovanje je počelo pozivom za buđenje u 3:30 ujutro da uhvate let EasiJet-a u 6:05 iz Lutona za Pariz. Povratni letovi za trio koštaju 108 funti.

Nakon što su bili svedoci pobede tima GB od 4-0 nad Španijom u hokeju, porodica je otrčala u Paris Arena Sud da gleda četvrtfinale stonog tenisa u mešovitom dublu.

Šetnja Parizom pre povratka kući foto: porodica

Takođe su našli vremena da posete kultnu Ajfelovu kulu i uživaju u opuštajućoj večernjoj šetnji Senom pre nego što se vrate na aerodrom. Paula je rekla: „Volim drugarstvo među navijačima iz svih nacija, od kojih svaki ponosno pokazuje svoje zastave i boje na licu, podržavajući sjajne sportove. Duboko sam uključen u sportove koje inače ne bih pratio, a posvećenost i posvećenost sportista koji treniraju da predstavljaju svoje zemlje na najvišem nivou je zaista inspirativna. Za letove, prevoz po Parizu i nekoliko sati hokeja i stonog tenisa platili smo po 125 funti", ispričala je ova porodica.

(Kurir.rs/M.J)

