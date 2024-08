VELIČINA MOG POLNOG ORGANA ME JE MUČILA: Influenserka otišla na KOREKCIJU INTIMNE ZONE, lekari UPOZORAVAJU na ovaj zahvat

Influenserka je platila da joj se hijaluronska kiselina primeni na intimne delove jer joj se „nije dopala veličina“ – dok lekar upozorava na ekstremnu metodu.

Sabrini Lou nije strana kontroverza, ova influenserka je u prošlosti bila na naslovnim stranama jer je svog psa ofarbala u ružičasto kako bi se slagala sa njenom odećom. Ova 23-godišnjakinja je ponovo ostavila obožavaoce bez komentara nakon što je tvrdila da je potrošila 15.700 funti (20.000 dolara) da bi svoju vulvu povećala.

„Veličina moje vulve me je uvek mučila“, rekla je Sabrina za Need To Knov.

„Dok mnogi odlučuju da smanje svoje vaginalne usne, ja sam odlučila da nanesem hijaluronsku kiselinu da ih povećam. Kada sam saznala da je moguće naneti hijaluronsku kiselinu nisam dvaput razmišljala o tome.Pogotovo jer me je to oduvek mučilo", otkriva ova influenserka.

Postupak podrazumeva primenu hijaluronske kiseline, supstance prirodno prisutne u telu koja se često koristi za popunjavanje i povećanje zapremine u različitim oblastima. Tehnika je slična nekim tretmanima lica, gde se isti sastojak može ubrizgati za dodavanje volumena. Sabrina, koja je iz Brazila, kaže da je postupak bio relativno brz i trajao je oko 30 minuta.

Takođe je urađen pod lokalnom anestezijom da bi se smanjila nelagodnost. Rekla je:

„Znala sam da ću morati da prođem kroz period oporavka, ali sve je prošlo veoma glatko. Uobičajeno je da se oseti blagi otok i nelagodnost na tretiranom području u prvih nekoliko dana, ali su moji simptomi nestali u roku od nedelju dana. Takođe sam se pridržavala svih medicinskih preporuka, uključujući izbegavanje intenzivne fizičke aktivnosti i seksualnih odnosa nedelju dana. Ali, vredelo je svakog trenutka", tvrdi ova kontroverzna lepotica.

ŠTA KAŽE DOKTOR?

G. Tunc Tiriaki, konsultant dermatolog na klinici u Londonu i predsedavajući za humanitarne programe ISAPS-a, podelio je svoja razmišljanja. Rekao je: „Korišćenje hijaluronske kiseline za poboljšanje vagine nosi nekoliko rizika, uključujući infekciju, alergijske reakcije i asimetriju. Takođe, postoji mogućnost stvaranja grudvica ili nepravilnosti na tretiranom području. Iako je retko, telo može neravnomerno reapsorbovati ovaj sastojak, što zahteva dodatne tretmane. Vremenom, rezultati su privremeni, što zahteva ponavljanje procedura da bi se održao željeni efekat. Prenos masti nudi prirodnije i dugotrajnije rešenje u poređenju sa hijaluronskom kiselinom, jer koristi sopstveno tkivo pacijenta, smanjujući rizik od alergijskih reakcija", rekao je doktor.

On takođe smatra da odluka da se podvrgne ovakvoj proceduri, posebno u tako ličnom prostoru, odražava želju da se osećate prijatnije u sopstvenoj koži.

