MUZIKA IZ OTPISANIH GRMELA JE SRBIJOM: Orila se na dočeku srpskih šampiona, a evo šta se krije iza kultne numere i KAKO JE NASTALA

Srpske olimpijce sinoć je dočekao veliki broj okupljenih na čuvenom balkonu Gradske skupštine u Beogradu.

Tokom dočeka mogla se čuti i muzika iz čuvene serije "Otpisani". Pesma nosi jako simboliku, a mnogi su je povezali sa vaterpolistima, budući da se čula i juče pre podne na aerodromu.

- Ne znam ja ko nas je otpisao. Mi kao grupa nismo bili otpisani i nismo išli kao otpisani. Otišli smo da odbranimo zlato. Rekao sam momcima da ne prate medije, da ne čitaju komentare i da smo mi ti koji kreiraju atmosferu. Hteo bih prvo da kažem - slava i hvala Bogu koji nas je nagradio, pa da se pree svega zahvalim svima u stručnom štabu - rekao je juče selektor vaterpolista Uroš Stevanović na komentar da se ta muzika čula jer su neki sumnjali da će delfini osvojiti zlato.

Ko je autor?

Muzika iz "Otpisanih" čula se još jednom, kad su se na balkonu pojavili vaterpolisit. Autor te kompozije je Milivoje Mića Marković. Predvodio je Big bend u Beogradu.

Muziku je napisao 1972. godine za potrebe snimanja, a evo šta se krije iza pesme.

- Otprilike godinu pošto sam se vratio iz Graca sa studija, pozvao me je Aca Đorđević i ponudio da pišem muziku za novu seriju. Kako sam imao lepa iskustva iz saradnje s njim, zajedno smo eadili na dva TV filma, prihvatio sam. “Neću da to bude neka partizanska muzika, to me ne zanima. Hoću nešto moderno, drugačije”, rekao mi je Aca.

U sklopu priprema za komponovanje, otišao sam tri noći na snimanje “otpisanih” u Košutnjaku gde sam se družio s ekipom. Sam proces stvaranja muzike za “Otpisane” bio je dugačak i težak. Mučio sam se. Postoje kompozicije koje napišete o čas posla, za jedno popodne. Prvo sam napravio “ostinato bass”.

To je ritmička fraza na koju sam kasnije sve nadogradio. Muziku sam snimao u košutnjaku. Pukli biste od smeha da ste videli na čemu smo snimali. Bez miksete i kanala, radilo se uz pomoć štapa i kanapa. Uspeli smo da napravimo odličan snimak zahvaljujući sjajnom ton majstoru Aci Radijičiću.

Dok je bio u montaži sa saradnicima, Aca Đorđević je čuo deo muzike iz studija. Odmah su se svi sjatili, od Ace do sekrearica. Nisam znao da li im se dopada, da li sam ispunio zadatak. “To je to” - rekao je Aca gostujući u emisiji "Na dlanu".

