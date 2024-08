"Probudila sam se jednog jutra i našla ga u svom krevetu" Devojka je zatekla scenu od koje bi se mnogi sledili od straha

Neverovatna priča dolazi iz porodičnog doma Keri Mulins iz Toronta. Ono što joj se desilo nije mogla ni da nasluti te je odlučila da svoju priču javno podeli.

Naime, galeb nehajno ulazi u njenu kuću, ulazi kroz baštenska vrata i prilazi jednoj od nekoliko činija sa hranom na podu. To je hrabar potez sa četiri mačke koje se takođe vide na kameri, koje posmatraju svaki pokret galeba.

Ptica izgleda neustrašiva i spremna da ih uhvati, jer počinje da kljuca njihovu večeru. Srećom, ne dolazi do borbe mačaka. Kućni ljubimci su zapravo prilično navikli na Semija. Prvi put je počeo da kuca na Kerina vrata da bi je pustili kada se uselila u kuću u decembru prošle godine. Mama dvoje dece sada redovno ostavlja vrata otvorena kako bi Semi mogao da uđe i posluži se užinom. On očekuje doručak, ručak i večeru od Keri, a ona ga čak hrani krofnama.

Galeb stalno ulazi u kuću i krade hranu foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Jednog dana je pravio ludu buku napolju. Pitala sam ga šta ima i ako je gladan onda sam počela da pričam sa njim svaki dan. Znam da zvučim ludo. Ušao je i otišao pravo u hranu za mačke, a ja sam svom sinu rekla 'u redu je, sada imamo još jednog ljubimca'. Ostavljam svoja zadnja vrata otvorena kako bi on mogao da uđe i izađe. Njega nije briga za mačke i mislim da su mačke navikle na sve vrste jer su spas. Vičem Semi i on dolazi. Probudila sam se i videla ga u krevetu sa mnom. Vuče me za posteljinu da mi kaže da je gladan", priča Keri neobičnu priču o svom novom ljubimcu.

Jednog jutra Keri ga he zatekla u svom krevetu foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Dolazi četiri puta dnevno svakog dana. On je drzak, ali ja ga volim. Jede štapiće od rakova i voli krofne sa ukusom limuna. Imamo ribu i pomfrit u petak." priča ova devojka.

Kerri živi sa svojom decom Konorom (18) i Anđelom (12) i sedam mačaka Tobijem (22), Cruikshank (18), Tiger Lili (16), Hoggle (8), Lucifurrr (6), Dobijem (4) i Rascalom (1). Kada se Semi ne šunja oko Kerinog doma, on sedi na krovu sa suprugom Šelbi i dvoje dece.

(Kurir.rs/M.J)

