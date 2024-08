Holivudski miljenik žena potomak je kralja Petra I Karađorđevića: Slavni glumac iz poznate Netfliksove serije ima "plavu krv"

Američki glumac Sebastijan Arselus, koji je osvojio srca publike u brojnim Netfliksovim ostvarenjima, potomak je srpskog kralja Petra I Karađorđevića.

Iako nikada nije potencirao svoju plavu krv, njegovo porodično stablo je oduševilo ljude širom sveta.

Kako Sebastijan Arselus od Petra I Karađorđevića?

Kralj Petar I Karađorđević foto: Profimedia

Najvoljeniji srpski kralj iz dinastije Karađođrević, Petar I, umro je 16. avgusta pre 103 godine. Petar je Karađorđeviće vratio na srpski presto na kom su ostali sve do dolaska na vlast komunista koji su ukinuli kraljevinu i uspostavili socijalističku republiku.

Karađorđevići su opstali i uživaju veliki ugled u međunarodnim krugovima. Kao i većina vladarskih dinastija, "mešali" su se sa pripadnicima "plave krvi" ostalih evropskih kraljevina, često radi postizanja različitih političkih ciljeva, pa su danas u naslednom redu i za engleski presto.

Potomci poslednjih vladara iz dinastije Karađorđević danas broje više desetina ljudi. Većina njih uživa aristokratski život, dok sa druge strane ima i primera "običnih ljudi" čije životno i profesionalno usmerenje uopšte ne sugeriše na njihovu "plavu krv".

Jedan od njih je američki glumac Sebastijan Arselus. Sebastijan je rođen u Njujorku 1976. godine u mešovitom braku. Naime, njegova majka, Fiameta Faras, rođena je u Budimpešti 1940. godine, a otac Viktor Karlos Arselus je Urugvajac rođen u Montevideu.

Sebastijan Arselus foto: Image Netflix / Film Stills / Profimedia

Fiametina majka bila je ruska princeza Katarina Ivanovna Romanov, poslednja članica dinastije Romanov rođena u Ruskoj imperiji. Od 1937. do 1945. godine živela je kod majčine tetke, italijanske kraljice Jelene Savojske (ćerke kralja Nikole). U Italiji se udala za italijanskog diplomatu Rožera Farasa di Vilaforesta (1909-1970) sa kojim je imala troje dece, među kojima i Fiametu.

Majka Katarine Ivanovne bila je princeza Jelena Karađorđević, ćerka kralja Petra I Karađorđevića i kraljice Zorke, ćerke kralja Nikole Petrovića. Njen brat, Aleksandar postao je kralj posle smrti njihovog oca, a Jelena se udala za kneza Ivana Konstantinoviča Romanova, praunuka velikog ruskog imperatora Nikolaja I Romanova.

O princezi Jeleni Karađorđević se malo zna. Nakon smrti majke Zorke o njoj su brinule tetke Anastasija i Milica, ćerke knjaza Nikole. Zajedno sa njima živela je u Petrogradu. Studirala je medicinu na univerzitetu u Sankt Peterburgu. Godine 1910. upoznala je kneza Ivana Konstantinoviča za koga se i udala sledeće godine.

Zanimljivo je da je Jelena, pored mlađeg brata Đorđa, jedini član dinastije Karađorđević kojoj Tito nije oduzeo državljanstvo, niti konfiskovao imovinu. Njen život bio je prepun tragedija, muža Ivana ubili su boljševici 1917. godine, a ona jedva uspela da izbegne smrt. Sklonila se sa decom decom u Francusku u Nici gde je ostala do kraja života. Nije se više udavala.

Dakle, Sebastijan Arselus je potomak Karađorđevića po svojoj prabaki princezi Jeleni i potomak Romanova po svom pradedi Ivanu Konstantinoviču. U braku je sa glumicom Stefani Blok 2007. godine i sa njom ima ćerku.

Sebastijan i Stefani foto: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Sebastijan je ostvario zavidnu glumačku karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama. Završio je glumu i krajem 1990-ih kao veliki talenat otpočeo karijeru u pozorištu.

Najveći uspeh do sada postigao je u filmovima "Netfliks" produkcije. Poznata je njegova uloga Lukasa Godvina u TV seriji "House of Cards" (2013-2016), i Džeja Vitmana u seriji "CBS Madam Secretary" (2014-2019). Istakao se i u poznatoj seriji "Ostavljeni" ("The Leftovers") i horor filmu "Podeljen" ("Split").

