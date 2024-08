Zaboravila da isključi kameru posle poslovnog sastanka: Svi su gledali kako u sobu ulazi momak sa bičem, a onda je usledila akcija

Mnogi bi se složili da nema ničeg goreg nego da vas šef uhvati tokom intimnih trenutaka sa partnerom. Ipak sredstva savremene komunikacije su u današnje vreme kriva za to. Tako ne samo da snimci i fotografije sa mobilnih telefona mogu da ugledaju svetlost dana, već i kamera na računaru prilikom poslovnog konferencijskog poziva neki put ume da slučajno ostane uključena. Upravo tako jedna devojka je doživela krajnje nesvakidašnje iskustvo.

Naime, ona je jedva čekala da se konferencijski poziv sa još pet kolega završi. Na sreću, jedan se sagovornik isključio. Međutim, četvoro učesnika razgovora, od kojih tri muškarca i jedna žena, bili su svedoci intimnih odnosa koji su usledili, a čak ni oni nisu bili tipični.

Žena koja je video poziv privodila kraju kao da je jedva čekala da se poziv najzad završi. Baš u tom trenutku u sobu ulazi njen partner go do struka i nosi sa sobom neku vrstu biča. Devojka pak na to skače sa stolice od sreće, totalno zaboravivši da nije isključila kameru, niti prekinula poziv.

Svi u čudu gledaju kako ova žena zauzima ulugu domino-dame i kreće da bičuje po zadnjici svog dečka. Potom se uloge menjaju, pa je bič kod njega. Kao vrhunac cele priče, ova žena vadi i lažne lisice kojima vidno vezuje iznad glave ruke svom partneru. Svi učesnici razgovora su zapanjeni, ali niko ni ne trepće, a kamoli da razmišlja da prekine poziv. Jedan momak čak kreće i da snima.

"Ne, Džema, ugasi video poziv", stoji u opisu snimka.

Video je u rekordnom roku dobio 111.000 lajkova, dok su se komentari ređali.

- Izgleda da je Džema našla dečka po svojoj meri.

- Nisam imala pojma da je Džema takva vrsta devojke!

- Gledaoci video poziva mogu da mutiraju ili jednostavno se isključe, ali ne, oni žele da gledaju šta Džema sve radi!

- Taj momak koji još sve snima telefonom bi mogao da upadne u najveću nevolju.

- Sad bi svi želeli da znamo šta se dogodilo na kraju!

- Jednom sam čistila kuću, gola, i motala sam se čisteći oko radne stolice svoga supruga, ne shvatajući da je on na video pozivu. Pritom sam bila potpuno gola, ali sam na glavi imala tijaru, koju sam našla čisteči, šta da kažem - dešava se!

(Kurir.rs/ Srećna/ L. S.)

