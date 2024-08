Tinejdžerka postala milionerka preko noći: Od prvih para je platila roditeljima dug za porez, a evo šta radi za novac

Tinejdžerka, koja je ranije radila kao konobarica za minimalnu platu, sada zarađuje toliko novca na internetu da je uspela da otplati dug svojih roditelja. Sofi Rejn, koja ima 11 miliona pratilaca na društvenim mrežama, iznenadila je svoje roditelje tako što je platila 15.000 dolara koje duguju na ime poreza na imovinu, a takođe im je kupila novi automobil i frižider.

Kreatorka sadržaja, koja je odrasla na bonovima za hranu, kaže da je njen tata bio toliko oduševljen tim gestom da je ostao u suzama.

"Moj tata, koji upravlja restoranom, spomenuo mi je da je zabrinut da nema dovoljno novca da plati porez“, rekla je Sofi, koja je iz Majamija, ali trenutno živi u Tampi na Floridi.

Tinejdžerka zarađuje ogroman novac na tikToku foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Samo sam ga pitala koliki su mu porezi, koliko dugova ima i koliko bi mu novca trebalo da se izvuče iz situacije u kojoj se nalazi. Nakon što mi je rekao iznos, onda sam prebacila gotovinu. Sada, moji roditelji ne moraju da žive od plate do plate. Bili su veoma iznenađeni. Moj tata je počeo da plače kada je shvatio šta sam uradila. Zagrlio me je najsnažnijim zagrljajem ikada i stalno mi je zahvaljivao. Rekli su mi da nastavim da radim ono što radim i da će me uvek podržati bez obzira na sve", rekla je ona za Need to know.

Sofi je stekla slavu u aprilu prošle godine nakon što je počela da kreira sadržaj na mreži, uz pomoć svoje 20-godišnje sestre Sijere.

Sijera je takođe uticajna osoba i ima tri miliona pratilaca na mreži. Viralni video video je da je Sofina stranica „razletela“ preko noći i ona je ubrzo pokupila novac. Kako je odrastala u siromaštvu, influenseru je trebalo vremena da se prilagodi svom novom životu – koji uključuje izležavanje pored bazena ili odlazak na avion, odlazak u kupovinu i posete privatnim ostrvima. Sofi takođe poseduje tri automobila koji koštaju ukupno 750.000 dolara. Rekla je:

Roditelji je podržavaju u provokativnom sadržaju koji objavljuje foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Moja porodica je odrastala u veoma siromašnom kraju i živeli smo od bonova za hranu. Roditelji su me podržavali i naporno radili, ali nismo mogli da priuštimo luksuz. Jedva smo se snalazili, pa sam sa 17 godina dobila posao u restoranu jer sam želela da pomognem. Nikada nisam mislila da ću postati uticajna. Još uvek čekam da se probudim iz sna. Ništa od ovoga ne izgleda stvarno", rekla je ona.

Dok Sofi uživa u luksuzu priznaje da je bacila 30.000 dolara na večeru i odeću kada izađe – ona zapravo stavlja 70 odsto toga u fond.

(Kurir.rs/M.J)

Bonus video:

00:52 OVO JE NOVI TIKTOK IZAZOV - DA LI MOŽE LUĐE? Korisnici poludeli: Biciklom se zaleću na automobile u brzini, ŠOK!