Kako je Tito dobio nadimak? Imao mnogo lažnih imena, prvi put ga tako nazvali kad je izašao sa robije, popularna teorija je laž

Postoji mnogo teorija o Titovom poreklu. Neki su govorili da je Jevrejin, neki da je Čeh, a bilo je i verzija u kojima je predstavljen kao Nemac. Kada je objavljen dokument američke Agencije za nacionalnu bezbednost u kome se navodi da je najverovatnije Rus ili Poljak, priče o tome ko je zaista bio Josip Broz postale su predmet teorija zavere. Malo je, međutim, poznato kako je Josip Broz dobio nadimak Tito.

Josip Broz Tito foto: Profimedia

Doživotni jugoslovenski predsednik Josip Broz Tito rođen je 7. maja 1892. godine u Kumrovcu, gde je završio četvorogodišnju školu. Bio je sedmo od petnaestoro dece.

Tita su više puta pitali odakle mu takav nadimak, na što je on odgovorio: "Ime Tito nosim još iz perioda 1934-36 godine, ne sećam se tačno od kada. Nije bilo nikakvih posebnih razloga što sam izabrao baš to ime. Prosto, to ime je veoma često u mom rodnom kraju u Zagorju, pa sam ga uzeo za svoj nadimak - odgovorio je Josip Broz, objašnjavajući istorijat svojih ilegalnih imena.

Josip Broz Tito foto: Profimedia

Inače, Tito je koristio i mnoge druge nadimke kroz život: Valter, Ivan Kostanjšek i Slavko Babić. Imao je i švedski pasoš na ime Johan Aleksander Karlson i kanadski na ime Spiridon Mekas.

Prema istorijskim podacima, Josip Broz je 10. avgusta 1934. prvi put predstavljen nadimkom Tito. Iz dokumenata u arhivi Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije vidi se da je on odmah posle izlaska sa robije 1934. godine koristio taj nadimak.

Josip Broz Tito foto: Profimedia

U periodu između 1937. i 1941. godine, kada je Komunistička partija bila u dubokoj ilegalnosti, Josip Broz, sekretar partije, najčešće je upotrebljavao ime Tito ili se potpisivao skraćenicom T-T.

Prema jednoj popularnoj teoriji, Tito je dobio nadimak tako što je zvao ljude i govorio im šta da urade: ‘Ti-to, ti-to, a ti-to…'”. To je radio toliko često da su ga i prijatelji počeli zvati Tito. Ova teorija, naravno, nikada nije potvrđena niti dokazana.

(Kurir.rs/M.F.)

Bonus video:

09:05 TITO NARUČIO BOMBARDOVANJE BEOGRADA 1944. TEPIH BOMBAMA? Eksperti šokirali tvrdnjama: Postojao je SKRIVENI MOTIV Vrhovnog štaba