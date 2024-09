Amerikanka se doselila u Beograd, a zgrožena je onim što svi Srbi rade: Vređa je ono što je kod nas najnormalnija stvar (VIDEO)

Amerikanka Angela Bler, koja već duže vreme živi u Srbiji i oduševljena je našom zemljom, otkrila je da je vređa jedna stvar koja je na našim prostorima sasvim uobičajena.

Bler je na TikToku, gde redovno deli svoja iskustva o životu u Beogradu, otkrila da je za nju uvredljivo kad je neko pozove na kafu, što je mnoge Srbe zbunilo, a neke čak i iznerviralo.

Bler smatra da je to ispod standarda i da je takav poziv na sastanak oličenje nedovoljnog truda.

- Da li su izlasci na kafu popularni u Beogradu? Hajde da pričamo o tome. Dok hodam okolo uvek dobijam komentare od lokalaca ili turista koji me pitaju: "Prelepa si, šta te dovodi u Srbiju, mogu li da te izvedem negde na kafu?" To je pomalo uvredljivo. Jasno mi je da sam im zanimljiva jer sam egzotična, Amerikanka i strankinja. Kod Amerikanaca je poziv na kafu tako ispod standarda. Kao da kažu – ona nema visoka očekivanja, ajde da je pozovem na kafu - rekla je Bler u snimku koji je privukao pažnju na društvenim mrežama.

Upitala je i Srpkinje da li one to smatraju pozivom na sastanak bez truda, a komentari su ubrzo počeli da se nižu.

"Večera se smatra preozbiljnom za prvi sastanak", "Izaći na piće je normalna stvar ovde", "To je normalno ovde. Mi volimo da pijemo kafu, to je dobra prilika da sednemo i ispričamo se", "To je samo sleng, ne radi se samo o kafi", samo su neki od komentara, a Bler se zahvalila onima koji su joj objasnili kako se poziv na kafu percipira u našoj kulturi.

