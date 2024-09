Nil Koks (36) i njegova prijateljica Džej Antić (25) započeli su svoje neobično putovanje od 260 milja, odnosno, 418 kilometara od Glostera do Lends Enda u Kornvolu u subotu, 7. septembra, i to bez odeće. Ovaj dinamični duo naturista, odlučio je da istraži prirodne lepote regiona na svoj jedinstven način.

Njihova ruta obuhvatila je vožnju biciklom od Glostera do Bristola, istraživanje Mendipsa i zaustavljanje u Glastonberiju. Tokom putovanja, Nil i Antić kombinovali su kampovanje pod zvezdama i boravak u hotelima ili pansionima. U prodavnice i barove su ulazili bez ikakve odeće . Sada, dok krstare Kornvolom, izveštavaju da je reakcija javnosti bila "prilično pozitivna" .

Nil je zaposlen u finansijskom sektoru i poreklom je iz Stouka u Istočnom Češiru. "Pre dve godine smo vozili bicikl do Lends Enda i prikupili oko 5.000 funti. Ovoga puta je više bilo zbog uživanja . Sada nismo daleko od kraja i naišli smo različite reakcije . Ljudi na društvenim mrežama uvek imaju svoje mišljenje – ali nismo imali mnogo negativnih komentara ”, rekao je on.

"U Glastonberiju su ljudi bili izuzetno pozitivni, možda i previše. U Bristolu su ljudi bili ravnodušni , što je zapravo ono što smo želeli. Bilo je trenutaka kada sam se brinuo zbog mogućih negativnih reakcija, ali sve je to bilo u mojoj glavi. Nakon što smo prošli kroz Glastonberi, obukli smo se – ali samo zbog vetra i kiše !", dodao je Nil.

Nedelja je prošla u planiranju logistike za ostatak rute, pre nego što su u ponedeljak krenuli ka Mendips Hilsu u Somersetu. U zavisnosti od vremena i lokacije, kampovali su ili su odsedali u hotelima ili pansionima. Tokom putovanja do Kalomptona u Devonu, zaustavili su se u Glastonberiju gde su se osvežili, popili piće i istražili lokalne prodavnice.

Jedan korisnik je komentarisao: " Možda volite da budete goli, ali to ne znači da svi žele to da vide. Imajte više poštovanja prema drugim ljudima!“ Drugi je dodao: "Nikada nisam razumeo potrebu ljudi da privlače pažnju na sebe, a da ništa ne doprinesu ostatku društva.“

Nil je pojasnio da njihov izbor da prihvate naturizam nije tu da uzrujava nekoga, već se radi o prihvatanju prirodnog načina života. "Ne mislim da su gola tela loša ili opasna. To nije seksualna stvar – imam devojku već 10 godina i ona je ok sa tim što idem na putovanja sa drugim ženama jer zna da je to zdravo i nema ništa više od toga. Živimo u svetu prepunom problema, pa ako možemo da pomognemo ljudima da shvate da su sva tela u redu, onda radimo nešto kako treba“, zaključio je Nil.