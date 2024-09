Poslednjih godina sve češće se koriste sajtovi za iznajmljivanje stanova , vikendica prilikom odlazaka na putovanja . Neki to rade i putem drugih sajtova i uvek se čini da mora postojati doza opreza.

Na TikTok profilu Mystery Happened objavljena je priča jednog muškarca koji je unajmio kuću preko Airbnba, a onda se šokirao kad je odjednom tamo video vlasnika. On je izvirio iza tajnih vrata koja su zamaskirana u policu za knjige, a u rukama je imao farmerke, dok je na sebi imao košulju i gaće.

Kad je gost upitao vlasnika gde su mu pantalone i zbog čega je u donjem vešu, on mu je poručio da se hteo da se istušira jer je mislio da nitko od gostiju nije u kući. Kad ga je gost pitao šta radi tu kada mu je već izdao stan, vlasnik je odgovorio: "Živim ovde ."

"Ako se dobro sećate, rekao sam da je to kuća s tri spavaće sobe, dve recepcije, kuhinjom i kupatilom. To je ono što imate. To je ono što unajmljujete", rekao je Ričard te otkrio da se služio kuhinjom kako bi tamo odložio prljave tanjire.