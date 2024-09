Husein-kapetan Gradaščević ubrzo je izabran za bosanskog vezira , i dobio naziv „ Zmaj od Bosne“ . On je tada počeo svoju političku aktivnost, pokušao je da traži savezništvo i podršku od kneza Miloša, gde mu je u jednom pismu saopštio da se on bori za samostalnu Bosnu, „koja bi na taj način po jeziku bila srpska, a po veri muslimanska“. Uspostavio je dobre odnose i sa gospodarem Crne Gore, vladikom Petrom II Petrovićem Njegošem.

Rodio se u Stocu u Bosni i Hercegovini 1783. godine. Stolački kapetan bio je od 1813. do 1833. Bio je protivnik Husein-kapetana Gradaščevića i u početku sukoba stao je na sultanovu stranu. Za zasluge koje je pokazao u borbi protiv Gradaščevića imenovan je 1833. godine hercegovačkim vezirom i od tada pa sve do smrti 1851. godine gotovo je samostalno upravljao Hercegovinom. Umro je u Dobrunu kod Banjaluke.

Jovan Avakumović je u svojim beleškama o Omer-paši Latasu naveo da je jednom prilikom on rekao „Ne gledajte me deco, kao tuđina, iako znate da sam turski paša. Ja sam vazda bio i ostao samo Srbin. Uvek sam disao, pa i sada, kao mušir turske carevine, dišem samo srpskim duhom, gajim i negujem samo srpske osećaje. U turskoj vojsci, kao što znate, napredovao sam i doživeo slavu i gospodstvo kao retko ko. No, opet, nikad nisam zaboravio, niti ću zaboraviti one mudre reči i roditeljske savete kneza Miloša. Vazda, i u svakoj prilici ostao sam Srbin i prijatelj srpstva.