Ljubav u trećem dobu i te kako je moguća. To nas je naučio ovog leta zaljubljeni par iz voza, koji je uslikala jedna putnica u romantičnom ambijentu. Društvenim mrežama se taj prizor širio velikom brzom, a ovoga puta ih je Kurir televizija pronašla u Sremskoj Mitrovici.

- Iz Palanke smo išli ka Beogradu, a kod Novog Beograda je nastala ta fotografija, jedna gospođa je bila malo dalje od nas, ali nas je primetila, a ja sam se u putu naslonila na njega i tako verovatno zaspala. Obično spavam u vozu kada god da putujem. Ta žena je to slikala, njoj je to bilo simpatično, a nije nam ništa rekla, pa čak ni da nas je slikala. Ona je to valjda poslala dalje, ta slika je izašla svuda, a mi smo bili iznenađeni - rekla je Beba o čuvenoj fotografiji.