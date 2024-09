- S obzirom na to da imam tri sestre , koje su dosta starije od mene, ja sam ostala sa porodicom u kući. Nakon nekog vremena, tata je preminuo pre nego što je predao slavu drugoj osobi, te je mama iz straha, da se nešto ne dogodi i "kuća ostane bez slavljenika", istu prenela meni, što je bilo u redu sa sestrama. Sveštenik, kojeg je mama kontaktirala je sve to odobrio , i bio je prisutan tokom predavanja, ali je napomenuo da iako je on u redu sa tim, neka sveštena lica ipak smatraju da su sinovi ti koji isljučivo mogu da dobiju titulu "nosioca slave", rekla je D. J.

- Ipak, dobili smo veliku osudu okoline, uglavnom od starijih meštana. Iako sam godinama nosila kolač u crkvu, to niko nije osuđivao, ali komšije su, nakon što se mama pohvalila da joj je konačno lakše jer se slava neće ugasiti, krenuli sa negativnim komentarima. "Pa kako si prenela slavu kad nemaš sina?", "To ne važi, taj sveštenik nema pojma", "Nemas ti slavljenika, pa imaš četiri ćerke, to bi već trebalo da znaš?", "Kako je bilo koji sveštenik to dozvolio?"....