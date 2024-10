Smrt usled mučenja ili bolesti će bez sumnje prouzrokovati veliku patnju čoveka, no čini se da su još gori psihološki efekti koji su u vezi sa samim načinom umiranja. Jedna od najvećih rana za čoveka je svakako ona od izdaje, koja u poslednjim trenucima života baca sumnju na svako poverenje , odnosno na to šta je istina, a šta nije — pa onda, samim tim, i koji je bio smisao celog života. Zbog toga psiholozi smatraju da je smrt posle izdaje jedan od najbolnijih načina umiranja, prenosi hrvatski portal „Ekspres“.

Kada se dogodi iznenada, gnječenje do smrti može biti poprilično brz način umiranja, no u nekim kulturama taj se čin koristio kao metoda mučenja i smaknuća, obično kako bi se prouzrokovala ogromna bol. Na taj su se način obično ubijale nesrećne žene i muškarci optuženi za bavljenje crnom magijom i čarobnjaštvom. Drobljenje bi uzrokovalo lomljenje kostiju i rasprsnuće unutrašnjih organa, što sve vodi do bolne i spore smrti.