Važan poslovni sastanak na kojem ćete postići uspešan dogovor obeležiće ovaj dan. Ne ulazite u rizične investicije . Vaš odnos s partnerom može prolaziti kroz period krize poverenja. Otvorenim razgovorom to prevaziđite. Ne ignorišite zdravstvene probleme.

Važan poslovni sastanak, na kom će vaši pregovori naići na prepreku u vidu nepopustljivog pregovarača. Neophodan je kompromis . Konačno imate više vremena da se posvetite partneru. To će doprineti vašem većem zbližavanju. Muči vas konstantan umor i malaksalost.

Danas do vas mogu dopreti neke spletke, a to može da dovede čak do otvorenog konflikta na poslu. Izborićete se za pravdu. Slobodni Strelčevi nalaze se u dilemi da li da se pomire sa svojom bivšom ljubavi ili ne. Imate problema i s koncentracijom, pa vodite računa prilikom saobraćaja.