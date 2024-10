U današnje vreme imamo priliku da vidimo kako ljudi zarađuju novac na raznovrsne načine. Neki uspešno "prodaju maglu" i to im odlično ide.

Nazvana Lo Sono (“Ja Jesam”), ova skulptura dobija svoje značenje iz same odsutnosti. U razgovoru za Diario AS, Garau je objasnio:

“ Praznina nije samo pustoš, već prostor ispunjen energijom. Čak i kada je bez sadržaja, Hajzenbergov princip nesigurnosti nam pokazuje da to ‘ništa’ ima težinu i može se pretvoriti u čestice – u nas. ”

Za Garaua, umetničko delo pod nazivom lo sono (što u prevodu znači „ja jesam“), pronalazi oblik u sopstvenom ništavilu. „Vakum nije ništa drugo do prostor pun energije, pa čak i ako ga ispraznimo i ništa ne ostane, prema Hajzenbergovom principu neizvesnosti, ništa nema težinu“, rekao je on za špansku novinsku agenciju Diario AS. „Dakle, ima energiju koja se kondenzuje i pretvara u čestice, odnosno u nas, piše news.artnet