"Pitali su me šta je gore? Kad se dete razmazi ili kad su roditelji preterano strogi? Ako treba birati, bolje razmaženo, nego dete koje raste u preteranoj strogosti. Jer, ipak, to dete se kroz život u kojem nije više u centru pažnje, nekako koriguje. Ali ako u sebi dete nosi strah i inferiornost, to ostaje za čitav život…Kad su me to pitali, dosetio sam se svojih roditelja i njihovog vaspitanja. Imali su dobar brak, bio je patrijarhalan, ali je bilo prepirki i svađa. Pazite – svađe i prepirke nisu isto.