Međutim, učiteljica kaže da postoji otpor roditelja , otpor očeva, na roditeljskim sastancima imamo proteste. Pitaju se kako to, zašto to, "što ti našu decu tako učiš, kako da dečak pere sudove? ".

"Opet je do naših shvatanja, da žena ne može ono što može muškarac. Žene se ne stavljaju na spisak ne samo zato što se smatra da ona ne može to da postigne jer je opterećena kućom, već jer veruju da nije sposobna da obavi posao. Dakle ne zato što je opterećena, već jer kao čovek nije sposobna zbog svog pola, smatra se da žena ima manje sposobnosti. Možda je to vulgarno, ali tako je i to stoji."