Enciklopedija Britanika 1911. godine Gundulića navodi kao srpskog pesnika: „Ivan Gundulich (1588 - 1638), known also as Giovanni Gondola, Servian poet, was born at Ragusa on the 9 th of January 1588. A born poet, he admired much the Italian poets of his time, from whom he made many translations into Servian”. (Ivan Gundulić (1588 - 1538), poznat i kao Đovani Gondola, srpski pesnik, rođen je u Dubrovniku 9. januara 1588. Rođeni poeta, divio se italijanskim pesnicima toga vremena, a mnoge od njih je i preveo na srpski jezik).