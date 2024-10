Strelac će ovog oktobra uspostaviti važne veze, uključujući ključne veze unutar mreže prijatelja ili profesionalnih kolega. Dakle, ako je bilo druženja ili timskog druženja koje ste odbacili, sada je vreme da se tome vratite. Do kraja oktobra očeujte veliki uspeh kao srećan znaku, a možete da kreirate i nove tipove sadržaja koji proširuju vaše prisustvo na društvenim medijima. Ovo je odlično za one koji se nadaju da će pronaći drugi izvor prihoda ili raditi samostalno. Sve u svemu, do kraja oktobra možete da se smejete jer ćete sigurno ćete ostati jedan od miljenika univerzuma.

Ribe su se možda u poslednje vreme osećale iscrpljeno. Međutim, do kraja mescea neki od vas bi mogli da sklope unosan posao, kažu astrolozi. Dakle, za one koji čekaju prave prilike da se predstave, obavezno pripazite . Ali niste samo pripremljeni za uspeh u karijeri, bićete uspešni kada je reč o ljubavi. Mogli biste razviti intimniju vezu sa partnerom i uživati u eksploziji emocija i strasti.

Period do kraja mesca biće ispunjen usponima i padovima. S jedne strane, možete očekivati da ćete na poslu imati vredna partnerstva koja vode do obećavajućih ugovora. To može biti u obliku prilike za novi posao ili poslovnog dogovora ako ste frilenser. To su sjajne vesti, ali pred vama su neke od tih turbulencija, posebno u vašim vezama. Veliki deo toga je zato što Mars u Raku stvara napeti aspekt sa Suncem u Vagi sredinom meseca. Ali vi sa tim možete da se nosite.