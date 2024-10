" Ovde kad odeš u park uvek je pun dece. Nije tako u Americi. Tamo su ljudi koncentrisani da imaju svoju kuću, lepo dvorište sa igralištem. To se moglo uočiti kada smo otišli da posetimo moju majku, koja živi u prigradskom naselju sa lepim kućama koje imaju igrališta u dvorištu, ali niko se nije igrao u njima. Kad prošetaš tim naseljem, svi te zovu da svratiš: Dođite kod nas, da se igrate sa decom. Niko ne želi da izađe iz kuće, žele samo da neko dođe kod njih. Dok je u Srbiji prostor organičen, što se tiče dvorišta i tih stvari, pa svi idu u park. U parku uvek ima nekoga, to se ne viđa u Americi ", naveo je.

" Kad mi je žena bila trudna, uopšte nije čekala redove, svi bi je puštali preko reda. U Americi, kada bi mi trudna supruga otišla do neke radnje, kunem se, ne bi je pustili preko reda. Morala bi da čeka, kao i svi ostali ."

Njegovo najstarije dete ima 6 godina i ide u vrtić, a Aleks je uočio razlike i u tom segmentu. Kako kaže, u Srbiji vaspitači vole svoj posao, i ne rade ga da bi se obogatili, već zato što zaista vole decu, dok u Americi više na to gledaju kao na posao.

"U Americi vaspitači imaju i mnogo ograničenja . Ovde dobijam fotografije i video snimke moje dece kada su na izletu, i vidim da ih vaspitači grle, ljube, pakuzuju ljubav. U Americi ne smeš to da radiš, neko bi bio prijavljen, neki roditelj bi to pogrešno protumačio."

" Po mom mišljenju nema boljeg mesta za životne prilike od Njujorka. Voziš se metroom, sa tvoje desne strane nalazi se beskućnik koji se verovatno uneredio, a sa tvoje leve strane imaš izvršnog direktora milionera. Dakle svi su tamo. Ako želiš prilike, Njujork je najbolje mesto za to. Ali ako ideš u Njujork samo da bi se družio, mislim da tamo nećeš pronaći sreć u", kaže srpski zet.

" I u Srbiji možeš da imaš prilike, ali moraš sam da ih stvaraš, dok u Njujorku samo naletiš na priliku. Ja sam savršen primer toga, dok sam radio u svom baru u Njujorku upoznao sam suprugu, radila je kao konobarica. Momak koji je izmislio neki proizvod, sa kojim još uvek radim, bio je redovna mušterija u baru. To vam je Njujork" .

" U Americi si uslovljen da budeš produktivan i da radiš. U ranim godinama se osamostaljuješ i onda moraš tako da živiš, da bi platio račune, kiriju... Ovde je manje toga i to cenim jer mogu da usporim. Budim se svakog dana i mogu da dišem, na svojoj sam terasi, pijem kafu. "

"Renovirali smo dvorište, renovirali smo stan. Jako je teško naći pouzdane ljude koji će doći i uraditi posao. To me je baš namučilo", rekao je iskreno Aleks za Youtube kanal "Attic Life".

O privatnosti i razlici između Amerike i Srbije "Mi (Amerikanci) volim da imamo privatnost, ovde toga nema. Bilo kad, ženini rođaci se samo pojave i nikad se ne najave kad dolaze. To je lepo, ali istovremeno kad dolaziš iz kulture gde nisi naviknut na to... Imao sam diskusije sa suprugom o tome. Rekao sam: 'Nije da ne volim tvoju rodbinu, svi su divni, toliko toga čine za moju decu, ali jedina osoba u ovom svetu sa kojom želim da živim si ti'", objasnio je Aleks.

"I maš svoju kuću, troškovi života su manji. U Srbiji ako ne uspeš u nečemu, znaš da uvek imaš gde da se vratiš. Čak i ako sve propadne možeš da se vratiš na početnu tačku, mladi u Srbiji imaju tu sigurnost. Kao da Srbija zapravo ima svoj 'američki san', kojim se Amerika toliko ponosi" , rekao je on.

"Postoji nešto lepo kad odeš u bar, pa sedneš za šankom, tu su velike stolice, šanker, ljudi dolaze, sa nekim možeš da se upustiš u konverzaciju, ali i ne moraš. To mi zaista nedostaje. Takva vrsta socijalizacije. To se ne viđa ovde. Ako ideš u kafanu, ti sediš za stolom, piješ pivo, jednostavno nije isto. Ne kažem da ne barovi ovde ne postoje, ali u predgrađu i ne baš", rekao je on na kraju.