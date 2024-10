U običnom govoru naših ljudi: na ulici, pijaci ili drugde, u svakidašnjim razgovorima, prepirkama, veseljima, pa čak i u pesmi, vrlo često mogu se čuti uzvici vala, more i bre. Te su reči toliko česte da su ponegde postale prave pravcate poštapalice: upotrebljavaju se po navici, bez ikakvog smisla i potrebe.

Tu se vala moglo zameniti našim “bogme” ili “bome”ali ga Andrić ipak nije zamenio. On je hteo da verno da govor bosanskog kmeta i zato je ostavio reč vala, koja u narodnom govoru nekih krajeva još živi.

Na taj su način, kao i vala (s govorom ljudi iz naroda) i reči more i bre ušle u književna dela.

Šta znači MORE?

More je uzvik grčkog porekla. Nekad, u starom grčkom jeziku, more je značilo: “budalo!” Danas čak ni kod samih Grka izraz more nema tako pogrdno značenje, ali se izvesna oštrina ipak zadržala, pa njime najčešće izražavamo pretnju ili negodovanje.