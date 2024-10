"To ne bi trebalo da nas opterećuje. Ako nešto i postoji, to sam Bog zna.Naša vera kaže da mi ne ispaštamo grehe predaka. Ko god se krstio, svak se rodio za novi život. Sve pređašnje što je bilo, kroz gene i kroz krv – u vodi krštenja se pere. Tako da niko ne može i ne treba da opterećuje svoj život u tom smislu. Ali sada, da li postoji nešto kao blagoslov ili kao prokletstvo na nekoj porodici, to je samo pitanje Božje volje i tu stvar onda nikako ne možemo ispraviti", ispričao je otac Gojko i dodao: