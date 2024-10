Od 10. do 19. januara (veoma intenzivno)

Od 8. do 18. februara (čeka ih harmoničan period)

Od 7. do 21. aprila (čeka ih napet period)

Od 10. do 21. juna (čeka ih skladno, fino vreme)

Od 12. do 22. jula (čeka ih napet period)

Od 12. do 22. avgusta (čeka ih skladno, fino vreme)

Od 13. do 23. oktobra (čeka ih napet period)

Od 11. do 21. decembra (čeka ih skladno, fino vreme)