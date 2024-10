Kada Venera, planeta ljubavi , lepote i harmonije, pređe u znak Strelca, to donosi energiju optimizma, avanture i slobode u oblasti ljubavnih odnosa i ličnih želja. Ovaj tranzit podstiče želju za slobodnijim izražavanjem emocija, istraživanjem novih horizonata i proširenjem pogleda na svet. Posebno će uticati na tri pripadnika Zodijaka, a to su Strelac, Blizanci i Lav.

Blizanci će biti ohrabreni da pričaju o ljubavi, odnosima i emocionalnim potrebama. To može dovesti do povećane komunikacije u romantičnim vezama, gde će jasno izraziti svoje želje. One koji su samci možda će privući neko ko je intelektualno stimulativan i otvoren za avanturu, što će ih motivisati da se povežu na dubljem nivou. U dugim vezama, Blizanci mogu osetiti potrebu za razbijanjem rutine kroz zajednička putovanja ili nove aktivnosti.