Nakon amputacije noge, došlo je do privremenog poboljšanja Titovog zdravstvenog stanja, ali je ono naglo počelo da slabi, jer je obolela noga pre amputacije znatno oslabila otpornost organizma . Najpre su se javili problemi sa bubrezima, a potom i upala pluća, zbog čega se Tito od 26. februara nalazio u veštačkoj komi priključen na aparate za disanje. U veoma teškom stanju, otkazivali su Titovi vitalni organi, pa je na kraju usled kardiocirkulatorne nestabilnosti došlo do otkazivanja rada srca usled čega je 4. maja 1980. u 15.05 časova Josip Broz Tito preminuo u svojoj 88 godini.

Tito je pre smrti imao zamisao da želi da ga sahrane kao Frenklina Ruzvelta. Predsednik Tito je već tokom same posete porodičnom domu Ruzveltovih izrazio neskrivenu zadivljenost jednostavnošću grobnog mesta jednog od najznačajnijih svetskih državnika prethodnog veka te je u narednim godinama, u više navrata, govorio kako bi i on voleo da počiva u središtu svoje cvetne bašte, i to u sarkofagu izrađenog od belog mermera na kome bi se nalazio samo koncizan natpis koji bi sadržavao isključivo njegovo ime, prezime i nadimak, kao i godine rođenja i smrti. I tako je i bilo urađeno.