Ovaj dan može obeležiti važan sastanak iza zatvorenih vrata. Uprkos tome što će biti naporni, krajnji rezultat pregovora će biti uspešan . Posvetite više vremena partneru, inače može doći do sve većeg udaljavanja. Mogući su hronični problemi sa sinusima. Učinite nešto povodom toga.

Početak nove poslovne saradnje i proširenje kruga saradnika označiće vaš novi početak. Period ekspanzije . Ovaj dan donosi vam mogućnost da pređete granicu prijateljstva sa osobom koju već duže vreme poznajete. Razmišljate da treba da održavate redovno kondiciju, ali vam to jednostavno ne polazi za rukom.

Konfliktna situacija s jednim kolegom može da vam zada glavobolju. Do vas mogu dopreti neugodne spletke . Slobodne Vage očekuje izuzetno strastvena ljubavna avantura sa osobom koju poznaju preko posla. Loša cirkulacija. Problem s hladnim rukama i nogama.

Današnji pregovori s poslovnim partnerima mogu imati dugoročan efekat. Unapređenje finansijske situacije. Nešto ste prećutali pred partnerom, i to je probudilo sumnju u vašu iskrenost. Potrudite se da to na vreme ispravite. Skloni ste depresiji i plaču iako nema realnog razloga za to.