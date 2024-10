“On je bio visoki funkcioner, uz to lep, zrele, izrazito muške i snažne ljepote, a iznad svega - pratila ga je legenda i slava ratnog komandanta, što je oduvijek opijalo igrivu i živahnu maštu žena, pa i budilo zavist zbog promašene sreće. A sem toga se on, budući mu je čitava mladost protekla u ratovima i tamnicama, čim se najzad dočepao makar i prividnog mirnodopskog života, poširoko zabavljao ne toliko olako koliko željno, uprkos svim partijskim i drugim ograničenjima i za to vezanim unutarnjim grižnjama…”, zapisali su njegovi savremenici o Dapčeviću.