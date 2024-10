Srpski pesnik i diplomata Milan Rakić boravio je u Prištini najpre kao pisar, a onda i kao šef konzulata Srbije, s obzirom na to da se u to vreme Priština i dalje nalazila u Osmanskom carstvu, s naizmeničnim prekidima od 1905. do 1911. godine. U vreme Prvog balkanskog rata učestvovao je u oslobođenju Kosova i Metohije i postavljen je za prvog okružnog načelnika Prištinskog okruga. Najviše vremena na Kosovu i Metohiji provodio je sa narodom i primao ugrožene i zulumom zaplašene ljude.