- Pitali su Svetog Sisoja koliko je potrebno da se jedan grešnik kaje, pa su pitali da li je dovoljno godinu dana, na šta je svetac odgovorio da je to mnogo. Potom su pitali da li je dovoljno šest meseci, na šta je Sveti Sisoje takođe odgovorio da je to mnogo. Zatim su ga pitali da li je dovoljno četrdeset dana, a svetac je ponovio da je i to mnogo, pa je rekao: "Kada se duša ispovedi, kroz tri dana i tri noći svi grehovi se skidaju pokajnicima, a nepokajnicima je i sto leta malo." - rekao je otac Gavrilo.

"U ruku Tvojeg prevelikog milosrđa, o Bože moj, predajem dušu i telo moje, osećanja i reči, savete i misli moje, dela moja i sva kretanja moje duše i života mojega, dan i čas izdisanja mog, prestavljenje moje, upokojenje duše i tela moga. Ti, o Svemilostivi Bože, čiju Blagost i Nezlobivost ne mogu da prevaziđu ni svi gresi sveta, primi mene, od svih ljudi najgrešnijeg, u ruku zaštite Tvoje i izbavi me od svakog zla, očisti mnogobrojna bezakonja moja, podaj ispravljenje zlom i okajanom mojemu življenju i izbavljaj me od budućih teških grehova, kako ničim ne bih povredio Tvoje čovekoljublje. Njime pokrivaj moju nemoć od besova, strasti i zlih ljudi. Neprijateljima vidljivim i nevidljivim zapreti, rukovodeći me putem spasenja dovedi me Tebi, pristaništu mojem i završetku želja mojih. Daj mi končinu hrišćansku, mirnu, sačuvaj me od duhova zlobe, i na Strašnom Tvom Sudu budi milostiv slugi Tvome i prisajedini me sa desne strane zajedno sa Tvojim blagoslovenim ovcama, da zajedno s njima slavim Tebe, Tvorca moga, u vekove. Amin!"