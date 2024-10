Prema ljubavnom horoskopu, novembar obećava mnogo izgleda i prijatnih iznenađenja za sve predstavnike znaka - i samce i one u vezi. Prvi će na putovanju sresti ljubav i verovatno će razmišljati o promeni mesta stanovanja , dok će drugi imati sklad, udobnost u domu i rešiće mnoge kućne probleme. Iskoristite naklonost zvezda da maksimalno unapredite svoju ličnu sferu života.

Usamljene Device mogu da očekuju intenzivne i česte susrete sa osobom koja će od njih izazvati nalet snažnih emocija. Tek do kraja novembra moći ćete da otkrijete pravu suštinu svog duhovnog raspoloženja i shvatite da je to ljubav. Device u paru će moći da uspostave odnose sa svojom drugom polovinom i otkriju čitavo more nežnosti i brige.