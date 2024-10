- Znao sam da nije morski pas, ali kidisao je pravo na mene. Napao me je i ugrizao. Neprestano me napadao i to genitalijama i, iskreno, mislio sam da ću umreti. Najviše sam se bojao da će me povući pod vodu i odvući dalje od obale - ispričao je preplašeni muškarac za Telegraf.