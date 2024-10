U početku je sve bilo u redu. Prajs je imao dvoje starije dece, koja su živela s njima i koja su se relativno dobro slagala s Ketrin. Bio je rudar i dobro je zarađivao, pa je i Ketrin bila zadovoljna. Kada je predložila da se venčaju, a on nije prihvatio, postala je nasilna. Njenom krivicom otpušten je s posla, a on ju je izbacio iz kuće. Par meseci kasnije ponovo se doselila, ali je on i dalje odbijao da se venčaju.