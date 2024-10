Bilo da ste zadovoljni trenutnim odvijanjem poslovnih situacija, bilo da niste – jedna stvar je ista, a to je prisutnost velike količine umora i opterećenost obavezama. Ako ste u mogućnosti uzmite koji dan da danete dušom i povratite energiju, a ukoliko niste – pripremite se na sedmicu koja će vas čas „hladiti“ a čas vas zagrevati do usijanja.

Slobodni Blizanci – najprimamljivije su one najkomplikovanije ljubavi, one u kojima sve deluje neizvesno a toliko je istovremeno primamljivo i opojno...zar ne?

Ukoliko postoje potisnute emocije, potisnuta nezadovoljstva ili pitanja na koja do sada niste dobijali odgovore od partnera – vrlo je lako moguće da dođe do „pucanja brane“ i izlivanja svih osećanja iz vas.

Dešavanja u poslovnoj svakodnevici neće vam baš uvek prijati i dovešće do toga da preispitujete neke svoje stavove, odluke ili dosadašnji način funkcionisanja. Ipak, malo je verovatno da ćete promeniti bilo šta od toga – rešili ste da neke situacije isterate do kraja i nećete odustati.

Biće situacija koje vam na kratko mogu pokvariti raspoloženje (one se uglavnom vezuju za posao i obaveze, ali kod nekih Vaga ovo može ukazati i na izvesnu sumnjičavost prema voljenoj osobi), ali je malo verovatno da ćete vi dozvoliti da vas dugo drže negativnosti. Sa fazama lošijeg raspoloženja ćete se junački nositi i truditi se da ništa ne pokvari onaj osećaj koji trenutno imate. Ako je problem posao – rešiće se. Ako je problem u partnerstvu – ni to neće dugo potrajati.

Vaša su osećanja sada prenaglašena. I sve je ok ukoliko u vama ključa miks emocija i strasti i ukoliko svakom rečju i postupkom „zalivate“ voljeno biće vrućom ljubavlju. Naravno da nije ok ukoliko je vaš detektivski mozak probuđen novim ali i starim sumnjama, nepoverenjima, ukoliko samo čekate neki pogrešan korak ili potez od strane partnera pa da krenete da ih svih oružja „pucate“ na njega. A sada može biti i jednih i drugih situacija. Ja navijam da vas potrefe one prve, a druge zaobiđu u širokom luku.

Dokle god je Venera u vašem znaku u tačnom kvadratnom aspektu sa Saturnom (a to će biti negde do polovine sedmice) pronalaziće vas razlozi da budete nezadovoljni, da možda budete tužni, da oni u vezama imaju osećaj da im je ljubav uskraćena ili da su zapostavljeni a slobodni da posebno teško podnose teret samoće.

Za one u vezama savet – razmislite da li imate možda nerealna očekivanja od partnera, obzirom na njegovu trenutnu poslovnu ili porodičnu situaciju. Za one koji su solo – čak i ovaj tranzit može doneti ljubav, ali to su one ljubavi koje ne donose samo lepotu, već i zahtevne lekcije.