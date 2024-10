- Kada smo bivši i ja prekinuli i razveli se, pala sam u depresiju i zatvorila sam se od svih. Brajant mi nije dao da se maknem od njega. Stalno je bio uz mene i tešio me, a u jednom trenutku me, na moje veliko iznenađenje i poljubio. Kada me je poljubio, nisam se izmakla, a onda sam mu uzvratila. Bila sam šokirana jer je taj poljubac bio zaista dobar. Osećala sam se dobro i prirodno - ispričala je.