Houp Kerju(30) uradila je upravo to - podelila je detaljan plan veridbe koji je njen brat Grifin Kerju (32) napisao pre više od 20 godina pred njim, njegovom nevestom, Alisom Kantor Karju, njihovih 150 gostiju u Monrou, Njujork.

„ Godine 2014. prolazila sam kroz kutiju stvari iz detinjstva koje je moj tata čuvao za mene u svojoj kući i unutra sam pronašla bratovljev dnevnik od 2002. do 2003. “, objašnjava Houp za People i dodaje:

„Kuća moje mame je zapravo izgorela pre dve godine i izgubili smo mnogo stvari iz mog detinjstva, tako da sam bila oduševljena što moj tata još uvek ima primerak dnevnika mog brata. Dakle, dok sam prelistavala stranice, ovaj nasumično presavijeni list papira je ispao i nisam mogla da verujem šta sam pronašla! Moj brat je levoruk, tako da je njegov rukopis veoma jasan i odmah sam to prepoznala kao nešto što je napisao."

Na venčanju, Houp je rekla, „Nemoj me ubiti “, u mikrofon pre nego što je pročitala nažvrljane, dugačke planove čiji je video snimak dobio više od 8,7 pregleda i 1,6 miliona lajkova na TikTok-u.

"Imamo 25 godina, a ja sam multimilijarder koji je ludo zaljubljen u tebe. Broj jedan: Sinsinati do Kabo San Lukasa", počela je Houp sa planom od tri dela svog brata. "Ponoć je i ušunjam te u naš privatni avion. Budiš se dok smo u vazduhu i ja ti ne kažem gde smo, ali te ljubim i kažem ti da sam sve sredio."

„ Stižemo tamo i onda ti dajem svoju kreditnu karticu i kažem ti da radiš šta god želiš, ali da se obavezno vratiš u naš hotel u 1 sat “, čitala je Houp. „Kada se vratiš, mene nema. Ali batleri te isprate do plaže gde čekam sa romantičnim ćebetom i vinom. Popijemo nekoliko čaša, onda počinjemo da se družimo… Sutradan , odlazimo na drugu lokaciju na mojoj jahti."

" Ljudi su padali sa stolica umirali od smeha, a jedna osoba se malo upiškila. Moj brat se u jednom trenutku pretvarao da je pobegao i to je još više podstaklo publiku .“

Nastavila je: „Broj dva: Kabo San Lukas do Francuske Polinezije. Na jahti se provodimo veoma romantično. Onda, kada stignemo tamo, kupim vam tonu bisera. Onda vam kupim šta god želite i ja se pokoravam svakoj tvojoj zapovesti“.

„Moj brat se razbesneo zbog cele stvari i zagrlio me posle, što je bilo blago olakšanje jer je očigledno ono što sam pročitala bilo super sramotno“, kaže Houp. „Da nije imao tako dobar smisao za humor, nikada to ne bih uradila, ali on je Lav i može da podnese vrućinu.