Jednog korisnika su posebno iznervirali negativni komentari, pa je svima očitao bukvicu: "Pustite ljude da žive i da venčanje prave kako oni hoće. Šta vam daje za pravo da kažete da li su u krivu ili u pravu? Gde to piše recept za banket? Banket je lični ukus, doživljaj, organizacija čar, sve je to lično od čoveka do čoveka, do njegovog/njihovog izbora. Za mene je svaki banket lep na svoj način. Za moj znam kako bih i šta bih, ali ko sam ja da kažem ovo ne treba tako ili ovako", zaključio je on.