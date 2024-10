Pošto sam i sama Blizanac, zabavljanje s drugim Blizancem me je iscrpelo. Žive dvostruki život i nikad ne znate šta od njih možete da očekujete. I bilo je to kao da se zabavljam sa sobom. Ali bilo je vrlo zabavno. Čak i nakon raskida ostali smo prijatelji, jer s Blizancima je i posle kraha veze sve lako.

Rakovi su vrlo osetljiva bića. Stalno pričaju o svojim osećanjima. Ali često kriju mnoge tajne jer im je to odbrambeni mehanizam. Meni i dan-danas od bivšeg Raka stižu poruke da mu nedostajem, iako je u dugoj vezi. Onda kad smognem snage i odgovorim, on nestane, pa se opet javi nakon nekoliko meseci…

U to vreme oboje smo se zabavljali sa drugim ljudima. Konačno, dobila sam poziv za kasnu večeru čim smo oboje bili singl. Bio mi je drag, ali nerviralo me je što se stalno dopisuje s bivšom. Što je najgore, izluđivalo me je to što bi saavim negirao moju ljubomoru. Na kraju mi je nestalo strpljenja.