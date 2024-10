"Možeš bez Boga? Evo, nema problema. Bog se pomerio i pustio te, ali đavolu onda čovek više nije interesantan. Đavo ne dira čoveka koji živi bez Boga, pusti ga na miru, ostavi ga. Zašto bi ga dirao, on već živi bez Boga. On kao da je čipovan, on je već bezbožnik i onda čovek nema iskušenja. Živi jedan ovako "normalan život", jedan pseći život... jede, spava, ide u krevet, pije. I u krug, tako ceo život, kao stoka čeka čas klanja, i to je to," rekao je otac Predrag.