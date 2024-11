„Jedno do podne, negde polovinom jula 1914, sedeo sam u ćeliji. Iznenada, otvore se vrata, na njima se pojavi moj brat Veljko sa okovima na nogama. Kada me je ugledao, isto u okovima, začuđeno me pogleda i upita: ‘Otkud ti ovde?‘ Ja ustao i spremao se da i ja njega upitam otkud, opet, on tu, kad Pfefer mahnu rukom i stražar zatvori vrata. Istražni sudija se uverio po našem ponašanju da smo nezavisno jedan od drugog ušli u zatvor i to mu je bilo dovoljno. Posle pročitane smrtne presude okrenuo se ka meni, sedeli smo postrance i toplo mi se osmehnuo. I ja sam se njemu osmehnuo i klimnuo mu glavom... Još dok smo bili u sudnici, prišao sam svom bratu Veljku, zagrlio ga i poljubio. I on je poljubio mene i pozdravio se rečima: ‘Zdravo, brate, čuvaj se. ‘Ja njemu to nisam mogao da kažem... Potom su nas stražari odveli u naše ćelije. Više se nismo videli”.