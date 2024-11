U eri društvenih mreža, u samo nekoliko klikova možemo zaviriti u ceo svet i to u neke najintimnije svere ljudi koji su sam hiljadama kilomatera daleko . Tako je snimak sa jedne svadbe iz Egipta obišao svet i svi su zgranuti scenama koje su se tamo odvijale.

Sve je delovao idealno do trenutka kada je mladoženja pred svojom budućom suprugom zapropsio još jednu devojku i to usred svadbenog veselja. Iako je u Egiptu poligamija dozvoljena, njoj se ovaj potez nikako nije svideo. Mlada je to doživela kao poniženje i nezamislivu izdaju, počela je da nasrće na svog supruga i da ga udara.