Čim primetite da u braku jedna od ovih komponenti slabi, odmah negujte više druge (sve četiri treba) . Već sam rekao, fizička ljubav treba da traje, koliko god može duže. Ne zapuštati fizičku komponentu, nemojte to raditi, naročito u srednjim godinama“, rekao je Jerotić, piše Zadovoljna.

Vladeta Jerotić u predavanju dalje objašnjava da ženama od 40. a posebno 50. godina prirodno počinje da opada želja za seksom , ali se ograđuje da to nije slučaj kod svih žena. Paralelno, muškarcima koji se, kako kaže "nisu bavili politikom, nisu previše pili i pušili" seksualni nagon je u jeku i baš zato muškarci oko 50. godine tako često varaju . Jerotić je napomenuo i da je sve to video često u svojoj praksi i poručio ženama da "sa 50 godina paze na muževe“.

"I tu ima razlike u ženama, to vam sve iz prakse pričam. Neke kažu – bar je mene ostavio na miru. To ništa ne valja, dakle čak nije ni ljubomorna, a valjda je normalno da bude ljubomorna ako je našao drugu. A muškarci – čudo prirode. To sve traje i traje, pa dobiju dete s mladom ženom a imaju 60, 70 godina. Za muškarce uvek kažem – sejač života ili bludnik."