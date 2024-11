"Možete da imate različite veštine, znanje i iskustvo, ali na kraju se sve svodi na vaš stav. A stav koji ja želim se svodi na to da ste spremni da počisite nered za sobom. Smislio sam to kako bih bio siguran da, bez obzira na to šta radite u firmi, imate kulturu ponašanja. To je način da proverim imate li vi ispravan mentalni sklop i da li ćete se uklopiti u naše okruženje. Ako zavirite u naše kuhinje, videćete da su uvek besprekorno čiste", zaključio je.