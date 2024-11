Naglašeno je vaše polje poslovnih saradnika i organizacije. To vam može doneti početak nove saradnje. Posvetite više vremena partneru , uskoro vas očekuje kritika upravo zbog toga. Rešite to na vreme. Nervoza i nesanica.

Atmosfera na poslu danas će vam doneti nervozu, jer može doći do iznenadnog zastoja u prilivu novca . Pripremite rezervni plan. Poznanstvo s veoma privlačnom osobom na kraćem putovanju neće vas ostaviti ravnodušnim. Zdravlje solidno.

Mogućnost da drugi pogrešno protumače vaše reči u poslovnoj komunikaciji je velika. Precizno se izražavajte. Nerazumevanje između vas i partnera izbacilo vas je iz takta. Rešite problem što pre da ne dođe do udaljavanja. Bolovi u nogama.

Pruža vam se prilika da počnete da radite nešto sasvim novo. To će, međutim, zahtevati ovladavanje novim veštinama. Vaš odnos s novim partnerom prolazi kroz period psihološke igre vruće-hladno. To vas emocionalno iscrpljuje. Variranje pritiska.

Do vas mogu dopreti neke spletke, a to može dovesti do prilično neprijatne rasprave na poslu. Zadržite diplomatski stav. Okruženi ste brojnim obožavaocima na svakom koraku, pa vam neće biti teško da odaberete onog pravog. Glavobolja.