Broj 11 poseduje osobine kao što su strpljenje, iskrenost, duhovnost, osetljivost, intuicija, idiličan je i saosećajan. Ljudi koji su povezani sa brojem 11 poseduju posebnu energiju, a kada se dvoje ljudi spoji pod ovim brojem to je prosto varničenje .

On ima energiju kojom nam otvara oči i ukazuje na mogućnost da istupimo iz rutine i postanemo svjesni mogućnosti za napredovanje. Univerzum nam pokazuje put kroz male stvari, ali mi moramo da budemo spremni da ih prihvatimo.

Kada vidite 11:11 to je znak da naša duša raste i da ćemo uskoro živeti životom o kome smo ranije samo maštali. Naš unutrašnji svet se mijenja i možemo da primetimo kako ljudi i dešavanja samo neplanirano iskrsavaju u našem životu i to u pravom trenutku. Mnogi od nas često misle da znaju bolje od univerzuma, ali on nam nikada neće doneti nešto na šta nismo spremni, a istina o spremnosti na nešto je u stvari samo iluzija. Niko nikada ne može da bude u potpunosti spreman na bilo šta.