Nedelja pred nama mnogim znacima horoskopa će doneti promene koje su astrolozi najavljivali još početkom ove godine. Novembar je mesec turbulencija, a sada je na svom vrhuncu. U pitanju je mesec prelaska Škorpije u Strelca, što je uvek praćeno mnogobrojnim izazovima.

Pogledajte šta su baš vašem znaku zvezde pripremile za period od 11. do 17. novembra 2024. godine.

OVAN - Preuzimanje odgovornosti

Shutterstock

POSAO: Ovnovi će imati više energije i snage i samim tim ostavljati bolji utisak na druge. Bićete intenzivniji i organizovaniji i uneti neke novine i promene kada je posao u pitanju. Imaćete kontrolu nad mnogim stvarima, nad kojima to niste imali do sada, imate stav i hrabrost da uradite nešto posebno. Važno je da ne brzate i da još uvek radite sve oprezno. Prvo sagledajte situaciju, pa se tek onda dajte u potpunosti, nemojte uzalud trošiti energiju i vreme. Ove nedelje ćete imati potrebu da uvedete neki red na poslovnom planu, a to je samo uvertira za promene o kojima razmišljate. Međutim, to neće moći tek tako lako da se izvede. Budite strpljivi i upuštajte se hladne glave u sve što budete radili. Moguće je da ćete promeniti neke planove ili uvide, a mogli biste se razočarati u jednu osobu. Ove nedelje su mogući veći troškovi i kupovina nekih veoma važnih stvari za kuću ili posao. Mogli biste dobiti ponudu za posao od nekih bivših saradnika ili ćete imati priliku da sarađujete.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzeti Ovnovi će doneti odluku zajedno s partnerom da nešto važno promene, pokrenu ili kupe. Nećete biti u potpunosti sigurni u svoju odluku, ali ćete s druge strane dobiti podršku da to uradite. Poslušajte instinkt i ako niste zadovoljni, nemojte ništa raditi na silu, da se kasnije ne biste kajali. Velike promene očekujte tek sledeće godine. Slobodni Ovnovi osobu koja im se dopada iz nekog razloga drže na distanci i polako se približavaju i otvaraju. Moguće je da se radi o nekome ko dolazi iz poslovnog okruženja, a nije isključeno i da postoji neko ko vas uporno zove da se vidite, a vi to kategorički odbijate. Imaćete pažnju, naklonost, biti zavedeni, ali ćete i vi i te kako zavoditi.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu najviše pažnje treba da obratite na kardiovaskularne bolesti. Mogući su periodi umora. Ne podležite pritiscima da nešto morate.

SAVET: Ne idite glavom kroz zid

BIK - Promena raspoloženja

Shutterstock



POSAO: Bikovi će ove nedelje imati pojačane emocije i biti posebno motivisani kada je poslovni plan u pitanju. Dosta oscilirate u poslednje vreme, čas ste pojačano angažovani, čas se povlačite. Nećete ništa raditi planski, već stihijski i zavisno od raspoloženja. S takvim ponašanjem ćete biti prihvaćeni samo od onih osoba kod kojih ste već stekli poverenje. Ako ste kratko na nekom poslu ili niste još uvek napravili odstupnicu, mogli biste imati ozbiljne posledice. Nemojte sve shvatati lično, ljutiti se i reagovati impulsivno. Probajte da sagledate druge osobe realno i ne dozvolite da raspoloženje utiče na posao. Neko od prijatelja ili bivših saradnika bi mogao da vam ponudi saradnju. Ako se odlučite na taj korak, bitno je da budete iskreni i otvoreni. Budite obazrivi početkom nedelje kada su u pitanju ulaganja ili dizanje kredita, moguće je da postoje neke stvari koje ne vidite najbolje. Sačekajte par dana da vam sve bude mnogo jasnije. Inostranstvo je takođe naglašeno ovih dana, pa je moguća saradnja ili poslovno putovanje.

LJUBAV: Na emotivnom planu Bikovi bi mogli imati izazove i nesporazume s partnerom ili bliskim osobama. Imate razumevanja jedno za drugo, ali ne možete da nađete zajednički jezik i imate neku sumnju. Mogli biste biti ranjivi i pogađati vas stvari koje inače nisu. Ovo je sjajan period za renoviranje poslovnog ili privatnog prostora, a nije isključeno da bi moglo da dođe do nekih kvarova. Slobodni Bikovi bi s jednom osobom mogli imati nešto više od prijateljskog odnosa, ali iz nekog razloga nećete želeti da se to vidi. Moguće je da se radi o većoj razlici u godinama ili nekome ko je zauzet, pa ste svesni da bi stvari mogle da se zakomplikuju. Kod mnogih pripadnika vašeg znaka moglo bi se raditi o karmičkom odnosu ili osobi iz prošlosti. U svakom slučaju nešto u vezi s ovom osobom vas tišti i plaši.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu biste mogli imati problema sa stomakom ili aritmijom. Moguća je depresija.

SAVET: Uz malo takta i strpljenja postići ćete sjajne rezultate

BLIZANCI - Živahniji i energičniji

Shutterstock



POSAO: Kod Blizanaca se ovih dana menja komunikacija i protok informacija, što su verovatno mnogi primetili. Nešto što je išlo malo teže i usporenije, što ste neko vreme pripremali, naglo će dobiti na brzini, snazi i dinamici. Spremni ste da se aktivirate, ali je potrebna ozbiljnija angažovanost i pristup. Razmislite o tome ako stvari ne budu išle baš onako kako ste zamislili. Neki bi mogli pomisliti da ste dobri na rečima, ali ne tako dobri na delu. Ispričajte drugim ljudima šta je ono što vas tišti, održite obećanje i možete očekivati zaista veliku pomoć. Svesni ste da ne možete sami, ali dobro birajte s kim sarađujete jer oko 5. januara sledeće godine bi neko od partnera ili saradnika mogao da nestane ili se povuče. Imate mnogo ljudi koji su vam podrška, ali i onih koji vam baš nisu naklonjeni. Oko 12. novembra ćete imati veoma važan razgovor. Nećete biti zadovoljni rezultatima, dok druge osobe s kojima sarađujete jesu. To bi moglo da vas uznemirava jer vam je, pored podrške tih osoba, potrebno da i sami budete zadovoljni. Finansijska situacija bi mogla da se popravlja, isto tako imaćete manja ulaganja nego što je to bilo ranije.

LJUBAV: Na emotivnom planu Blizanci će biti prilično energični kada su neki planovi u pitanju i nestrpljivi da o svemu obaveste partnera. Možda ćete tražiti više nego što partner može da pruži, ali je svakako neophodno da budete malo strpljiviji. Nemojte da sagorite u želji da se to što pre desi, već polako radite i pripremajte željene planove. Oko 12. novembra biste mogli eskivirate neke odgovore partneru ne zato što nešto krijete, već nećete želeti da utičete na njega. Pustićete da sam dođe do nekih zaključaka. Slobodni Blizanci kriju osećanja koja imaju prema nekoj osobi, a moguće je da se radi o nekome ko je zauzet ili živi daleko. Svašta se dešava u vama, a moguće je da i vi sami niste sigurni kako se osećate. U utorak biste mogli imati kontakt s tom osobom, koji se neće završiti na najbolji način.

ZDRAVLJE: Zdravstveno stanje je stabilno, jedino ga vi sami možete pogoršati nestrpljivošću i nepotrebnom brzinom. Ne brzajte u saobraćaju niti s rečima.

SAVET: Trudite se da budete objektivni i da razumete druge

RAK - Odgovorni i precizni

Shutterstock



POSAO: Rakovi će ove nedelje biti u mogućnosti da izrealizuju sve što su pripremali u prethodnom periodu. Neki vaš projekat može ugledati svetlost dana, ali je važno da sve bude maksimalno kvalitetno jer ćete od januara sledeće godine morati da se vratite na početak. Budite precizni, odgovorni i tačni. Važno je kako se nekome obraćate i koliko ste dosledni tome što ste obećali. Ove nedelje ćete dobiti pažnju drugih ljudi u poslu i biće vam mnogo lakše da se dokažete i uspostavite bolji odnos s kolegama i nadređenima. Probili ste led, a sada biste čak mogli da dobijete neki ozbiljan zadatak, da nešto iskontrolišete. Sama vaša pojava će odavati sigurnost, pa ćete imati dosta samopouzdanja i biti zadovoljni. Moguća je saradnja s bivšim kolegama, saradnicima ili osobama od autoriteta. Ovo je period kada menjate navike, uvodite novi režim u ishrani ili čak potpuno menjate svakodnevicu. Kod mnogih Rakova ovo je velika prekretnica, pa je zato važno da budete sigurni u svoje odluke i da ih ne donosite olako i naprečac.

LJUBAV: Pozicija planeta govori da se kod zauzetih Rakova dešavaju važne stvari. Partner će vam u nečemu pomoći i biti oslonac, što će vam olakšati poslove na praktičnom planu. Saopštićete partneru neka vaša očekivanja i namere, ali biste u nekim situacijama mogli sami da se pokrenete, a partner da se kasnije priključi. Bićete nestrpljivi i želeti da se sve što pre završi. Postavite prioritete, ne žurite i dajte priliku i drugima da kažu šta misle. Slobodni Rakovi će u okruženju imati više osoba koje im se dopadaju, ali i obrnuto. Međutim, mogao bi da se izdvoji neko s posla ko vam je možda i autoritet. Smenjivaće se trenuci distance i ogromne strasti.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu možete imati problema sa grlom i glasnim žicama. Pazite se hladnih, ali i vrućih napitaka.

LAV - Hrabri i dostojanstveni

Shutterstock



POSAO: Lavovi će ove nedelje posle dužeg vremena dobiti rezultate za ono što su već neko vreme radili naporno i trudili se. Konačno ćete dobiti potvrdu da ima smisla sve za šta ste se zalagali i da se vaš trud isplatio. Probaćete i da napravite neke kompromise, ali vodite računa da budete uvek iskreni i ispravni i da se ne vodite nekim starim aršinima i vrednostima. U utorak biste mogli imati važan razgovor ili informacije koje će vam otvoriti oči, pa će vam sve biti mnogo jasnije. Bićete oprezniji i nećete upadati u komplikovane situacije kao ranije. Budite skromni i zadovoljite se nekim malim koracima jer ne može sve da bude naglo i odjednom. Nemojte nikome slepo verovati, sve dobro proveravajte i obuzdajte nagone koje ćete često imati. U suprotnom, moguća si razočaranja i gubici. Krajem nedelje u fokusu će vam biti novac i materijalne vrednosti. Mogli biste imati veće troškove, naročito oni koji se bave privatnim biznisom, a mogući su i neki kvarovi u kući. Nešto je dotrajalo i treba da se popravi.

LJUBAV: Na emotivnom planu Lavovi koji su u braku ili vezi imaće pojačan adrenalin i sklonost ka uživanju u lepim stvarima. Mnogi bi mogli popraviti odnos, ali i dalje biste mogli da nasednete na provokacije i sve opet vratite na staro. Ako vidite da vam neki razgovor ili diskusija ne idu u dobrom pravcu, najbolje bi bilo da se povučete i ne ulazite dalje u rasprave. Bolje je da budete optuženi da nećete da razgovarate nego da eskaliraju sukobi i svađe. Slobodni Lavovi bi mogli da upoznaju osobu koja će pomalo biti napadna i želeti po svaku cenu da stupi s vama u kontakt. To bi moglo da vas na neki način opterećuje i odbija. S druge strane, postoji osoba na poslu koju izuzetno cenite i poštujete, ali prema kojoj osećate nešto više, pa nećete želeti da se upuštate u bilo kakav odnos ili vezu.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu su mogući pojačan puls, aritmija i pritisak. Naučite da držite reakcije pod kontrolom. Probleme koje imate ćete rešiti na proleće sledeće godine, a do tada budite strpljivi. Mogući su i glavobolja i problemi s donjim delom leđa.

SAVET: Probajte da odolite raznim iskušenjima koja ćete imati ovih dana

DEVICA - Kreativni i rezervisani

Shutterstock



POSAO: Device će biti posebno nadahnute i otvorene za kreativne projekte, mada je to sve još u ideji, a do realizacije tek treba da dođe. Čini vam se da su vam velike stvari nadohvat ruke, ali nikako da se dese. Stalno pričate o nekim promenama, o novinama koje treba da se pokrenu, ali nikako da se sve materijalizuje. To prosto mora da bude tako, pa se nemojte čuditi i kriviti sebe za neuspeh. Budite strpljivi i ne radite ništa nauštrb kvaliteta. Ove nedelje su mogući nesporazumi sa drugim ljudima, pa probajte da izbegnete konflikte i svako potpisivanje ugovora. Možda će vam lakše biti da sve sami uradite nego da čekate na druge, ali to nije rešenje. Neke Device imaju i planove o kojima ne mogu ili ne bi trebalo da pričaju. Moguće je da imate neke poslovne poduhvate koji su na neki način tajnoviti, ali ipak svi o tome razgovaraju. Nekome od prijatelja je potrebna vaša pomoć jer se nalazi u veoma teškoj i nezavidnoj situaciji. Možda je najbolje da pružite podršku, ali ne govorite šta ta osoba treba konkretno da radi.

LJUBAV: Na emotivnom planu kod zauzetih Devica mnogi događaji idu sporo iako bi oni voleli da se neke stvari što pre reše. Zbog toga možete imati česte promene raspoloženja. Suočićete se s realnim činjenicama i probati da neke stvari postavite na mesto. Moguće je da ćete rešavati neka pitanja u vezi sa decom i da ćete morati da im pristupite ozbiljno i odgovorno. Kod slobodnih Devica bi u život mogla da se vrati osoba iz prošlosti ili se radi o nekome koga dugo poznaju. Veze koje započnu u ovom periodu bi mogle biti dugotrajne, ali bi opet, s druge strane, mogle da vas razdvajaju neke nove okolnosti. Jedno od vas će morati da bude strpljivo.

ZDRAVLJE: Devicama neće prijati intenzivna i brza dešavanja. Svaki vid pritiska doneće vam nervozu i stres. Trudite sa da više spavate i odmarate se.

SAVET: Ponekad je najbolje skloniti se i povući

VAGA - Ozbiljniji pristup

Shutterstock



POSAO: Vage će imati mnogo veću odgovornost na poslovnom planu, pa će samim tim morati da pristupe ozbiljnije nekim poslovima. Iako će se od vas tražiti da budete energičniji, mnogi će od vas tražiti da im pokažete to što radite, probajte da neke stvari zadržite za sebe i neko vreme se distancirate. Pripremate se za događaje koji su zahtevniji od svega što ste dosad radili, mada se pomalo i plašite. Ovde se možda radi o nečemu što do sada niste radili ili ne na ovakav način. U utorak biste mogli da iskažete ili proniknete u nešto što niko nije video ili odreagujete kada svi budu mislili da ste nezainteresovani za događaje. Pokazaćete ne da niste odustali, već da ste mnogo spremniji od bilo koga. Komunikacija je jako važna i način na koji nešto predstavljate, pa vodite računa i o tome. Nakon ove nedelje mogla bi vam se otvoriti mnoga vrata, ali neka i zatvoriti. Starija muška osoba će odigrati ključnu ulogu ove nedelje. Studenti mogu da očekuju neka prijatna iznenađenja.

LJUBAV: Na emotivnom planu Vage koje su u braku ili vezi imaju neki zacrtani cilj kojim teže i koji ih još više zbližava i povezuje. Imaćete česte promene raspoloženja, od veselih momenata do nekih razočaranja, ali partner će vam biti podrška i oslonac da sve to zajedno prebrodite. Utorak je veoma značajan dan i razgovori koje budete vodili. Neke Vage će se baviti kućnim poslovima, dok će neke biti u prilici da se nađu s nekim bliskim i dragim ljudima. Partner uči od vas, ali i vi od partnera. Gradite stabilan odnos i zdravu emotivnu vezu. Slobodne Vage izgledaju kao da su nezainteresovane i pomalo distancirane od bliskih ljudi, ali i osoba koje im se dopadaju. Delujete ozbiljnije, mada unutar sebe i dalje imate onu razigranu i bezbrižnu osobu koja želi da podeli sve svoje trenutke s nekim. Nije naodmet da i vi pokažete drugačiji stav i sliku o sebi.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu biste mogli imati probleme s leđima, kičmom i kardiovaskularnim bolestima. Trudite se da uvek imate meru.

SAVET: Probajte da odolite raznim iskušenjima koja ćete imati ovih dana. Potrebno vam je više vremena za sebe

ŠKORPIJA - Podizanje kriterijuma

Shutterstock



POSAO: Škorpije će ove nedelje imati kvalitetne pozicije koje su gradili duže vreme. Ništa vam nije došlo preko noći, već ste predano i vredno radili i pravili mudre poteze. To je sada došlo na naplatu. Saradnja koju ste ostvarili nosi sa sobom puno poverenja i kvalitet. Bićete prilično angažovani na mentalnom planu, a nisu isključena ni poslovna putovanja. Polako podižete kriterijum i standard, ali ste svesni da ništa ne bi bilo bez kvalitetne saradnje i pravih ljudi koji su uz vas. Ono što možda niste konkretizovali jesu ciljevi i finansije, pa će vas mučiti neke dileme po tom pitanju. Osećate posebnu satisfakciju, nešto vas motiviše i tera da idete napred. Vaš jedini neprijatelj bi mogao biti ego. Nemojte padati na testu ako se on ponekad probudi, već probajte hladne glave da se izdignete iznad situacije. U utorak budite naročito obazrivi kada je u pitanju komunikacija i informacije koje dolaze do vas.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzete Škorpije će imati daleko skladniji i bolji odnos nego što je to bilo do sada. Nešto se dogodilo što je promenilo vaš ustaljeni ritam i na neki način vas trglo. Moguće je i da je neko treći bio uzrok vaših problema. Slobodne Škorpije će biti komunikativnije i dinamičnije i privlačiti pažnju suprotnog pola. Očekujte više poziva i susreta, a jedan od njih bi mogao da bude karmički. Osvojiće vas osoba koja je starija ili dolazi iz poslovnog okruženja. Mogla bi vam se javiti i bivša ljubav.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu bi neke Škorpije mogle imati stresne situacije, što može dovesti do aritmije ili problema s pritiskom.

SAVET: Ne opterećujte se stvarima na koje ne možete da utičete

STRELAC - Inostranstvo i ljubav na poslu

Shutterstock



POSAO: Ove nedelje Strelčevima će biti u fokusu fizička snaga, najbliža okolina i materijalne vrednosti, ali je ovaj period jako važna podloga za sve ono što vas očekuje sledeće godine na svim poljima. Svesni ste da postoje dobre prilike da odskočite ili pokrenete nešto novo, originalno i inovativno, a za to vam je potrebna posebna priprema. Još uvek funkcionišete na stari način, koristeći se poznatim obrascima, ali ste svesni da su promene neizbežne i da se za njih treba pripremiti. U isto vreme postoje neke osobe koje se neće slagati s vama i vašim idejama, ali ćete im vi jasno i taksativno odgovoriti da su u zabludi i zbog čega. Probleme s drugim ljudima bi mogli da imaju naročito oni koji se bave privatnim biznisom. Ono što je najvažnije jeste da se edukujete, pričate s više ljudi i stičete nova znanja. Edukacija i obrazovanje su veoma važni i način na koji nešto predstavljate. Novac koji ste čekali dugo će konačno doći do vas, a moguća je isplata dugova. Finansijska situacija je stabilnija i ide uzlaznom putanjom. Moguće je i poslovno putovanje ili saradnja sa strancima.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzeti Strelčevi bi trebalo da povedu računa o komunikaciji i na koji način nešto izgovaraju. Moguće je da bi nešto moglo biti pogrešno shvaćeno i dovesti vaš odnos s bližnjima u krizu. Taman ste uspostavili kvalitetan odnos, pa nije pametno da ga urušavate samo zato što ste bili nepromišljeni. Krajem nedelje situacija će biti daleko bolja, ali bi oko 12. trebalo da pripazite na komunikaciju i birate reči. Slobodni Strelčevi bi mogli osećati nostalgiju kada je pitanju osoba iz prošlosti i poželeti da je čujete, ali biste mogli da se razočarate ako to uradite. U vašoj blizini postoji neko kome se dopadate već neko vreme, ali to ne primećujete. Moguće je da se radi i starijoj osobi ili nekome iz poslovnog okruženja. Takođe ljubav možete pronaći na fakultetu, putovanju i preko društvenih mreža.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu mogući su upalni procesi, a možete imati problema s vratom i vratnim delom kičme.

SAVET: Budite tolerantni prilikom razgovora s drugima

JARAC - Ko rizikuje, taj i dobija

Shutterstock



POSAO: Kod Jarčeva se javlja neko uzbuđenje i unutrašnja usplahirenost. Razmišljate učestalo o nekim događajima i stvarima koje vas zaokupljaju, ali i na neki način imate pozitivnu tremu. Pruža vas se veoma zanimljiva poslovna ponuda ili prilika koja ujedno sa sobom nosi neki rizik, a vi ste osoba koja želi da ima stabilnost i da uvek zna na čemu je. U utorak možete imati neke čudne razgovore koji bi mogli da vas uznemire. Mogli biste se osećati kao da vam neko radi iza leđa i da nije iskren. Veoma ste sumnjičavi prema nekim osobama jer će vam se činiti da nisu iskrene. Zbog toga bi ovaj razgovor mogao da ima neku težinu. Mogli biste biti još više zabrinuti jer se radi o tuđem novcu koji bi trebalo da se uloži, a nemate nikakvu garanciju da će se vratiti. Da ste sami u svemu tome ne biste imali problem da neke stvari isprobavate, ovako vam mnogo toga prolazi kroz glavu, mnogo mislite i pravite razne varijacije. Veoma ste zaintrigirani, ali opet s druge strane brinu vas i neke nejasnoće. Neko od prijatelja i bliskih ljudi će vam biti najveći oslonac i pomoći svojim savetima.

LJUBAV: Jarčevi koji su u braku ili vezi će više biti okrenuti poslovnim dešavanjima. Porodica je trenutno vaš oslonac i baza, ali vam je fokus na kreiranju nekih dugoročnih planova. Moguće je da je u sve to uključen i neko od bliskih članova porodice. Izvesni su i izazovi po pitanju finansija ili novca koji treba da se uloži, a nije isključeno da će vam partner pomoći, a onda vam to prebacivati. Mogli biste imati nedoumice ili probleme s jednim detetom. Slobodnim Jarčevima bi mogla da se pojavi osoba iz prošlosti ili je to karmička veza. Moguća je veća razlika u godinama ili neko ko je na neki način nedostupan. Mnogi Jarčevi bi ovih dana mogli da izgube razum i prepuste se strastima, što nije u njihovom maniru. Imaćete dileme koje nećete moći lako da otklonite.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu mogli biste imati ozbiljne izazove, ali i prolaziti proces transformacije i regeneracije, što je jako dobro za oporavak i ozdravljenje. Moguće su hirurške intervencije i problemi sa srcem.

SAVET: Pronađite nedostatke koji vas blokiraju

VODOLIJA - U svom svetu

Shutterstock



POSAO: Vodolije osećaju veću potrebu za kretanjem, druženjem i društvenim životom. Na poslu vam ide sve kako treba, polako, ali sigurno se stabilizujete i osiguravate poziciju. Nemate više nikakav strah i nesigurnost, već hrabro pristupate svakom poslu i zadatku. Nećete se vraćati u prošlost niti baviti stvarima koje su iza vas, već isključivo gledati u budućnost. Na tom svom putu do zvezda trebalo bi da vodite računa da se ne ponesete i ne budete oholi i egocentrični jer će vam se sve početkom januara obiti o glavu. Nekim osobama biste čak mogli delovati uspavano i neaktivno, ali samo zato što ne vide vaše zalaganje na drugoj strani. Moglo bi se reći da ste u trenutnoj poziciji vladara iz senke, dovoljno budni i trezveni. Neke Vodolije očekuje poslovno putovanje u zemlju koja izlazi na more. Ovo bi za vas mogao biti neki reset i mogućnost da se založite za sebe, ali na neki drugačiji način. U utorak biste mogli imati važan razgovor, steći nove uvide ili doći do važnih zaključaka koji će vas nakon toga pokrenuti.

LJUBAV: Zauzete Vodolije bi mogle na neki način da se povuku ili distanciraju od partnera. Nekima će više odgovarati da više vremena provode u društvu, neki će biti posvećeni poslu i karijeri, dok bi kod nekih mogla u život da uđe osoba koju već neko vreme poznaju. Slobodne Vodolije bi mogla da osvoji osoba iz poslovnog okruženja, ali vi još ne želite to da priznate sebi. Može se raditi o nekome ko je zauzet, s većom razlikom u godinama ili često putuje. Iako je odnos i dalje na distanci, proveravate svoja osećanja i često se preispitujete. S druge strane, postoji mnogo osoba koje vam se udvaraju, pružaju pažnju i daju svoju naklonost, ali vi niste ni za koga posebno zainteresovani. Jedna osoba mogla bi biti uporna u narednom periodu.

ZDRAVLJE: Kada je zdravlje u pitanju, nećete imati većih problema. Moguće su infekcije i problemi s bubrezima i zato pijte dosta tečnosti.

SAVET: Izbegavajte presiju i pritisak

RIBE - Nove opcije

Shutterstock



POSAO: Ribe će ove nedelje imati naznake za rast i razvoj na mentalnom planu i ostaviti utisak da sve što rade, rade iz srca. Pored velikog zalaganja, postavićete i neka pravila koja će mnogi usvojiti. Ovo je jako dobar period za sve one kojima je važna masovnost i veliki broj ljudi, bilo da se radi o internetu, društvenim mrežama ili direktnim kupcima. Svesni ste da neke stvari mogu da se urade uz dodatni trud, zalaganje i hrabrost. Moglo bi se reći da ćete biti nezaustavljivi, ali i otvoreni i transparentni. U utorak biste mogli imati težak, ali konstruktivan razgovor, kada ćete znati šta možete da uradite da biste podigli kriterijume. Na vama je da razradite plan i aktivirate ga što pre. Kod nekih Riba je potrebna edukacija, neke će imati opciju novih saznanja nakon nekih seminara i putovanja, a neke bi mogle imati osobu koja će biti njihov mentor u novim projektima. U svakom slučaju pred vama je velika borba, ali i uspeh. Nemojte trošiti energiju na nebitne stvari niti ulaziti u bespotrebne rasprave. Izdignite se iznad situacije i pokušajte da saslušate i one s kojima se u načelu ne slažete.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzete Ribe će imati pojačanu energiju i želeti da na neki način dovedu u red svoju svakodnevicu. Svako će imati svoja zaduženja i obaveze, poštujući se međusobno i bez ugrožavanja drugih. To ćete doživeti kao veliki uspeh, pa ćete insistirati da se toga pridržavaju bliski ljudi u vašoj okolini. Postoje i neke osobe koje nećete želeti da viđate tako često kao ranije. Mogli biste iznenaditi neke osobe svojim konstatacijama ili bi neki razgovori mogli biti neprijatni. Slobodne Ribe bi mogle imati pojačana osećanja prema osobi koja im je na neki način prijatelj, ali i saradnik ili kolega. Mogle bi vas spojiti zajednička interesovanja ili čak interes. Ove nedelje će se osećati pojačana strast i bliskost, iako ćete i dalje biti na distanci. Ove nedelje biste mogli na neki način zbuniti potencijalnog partnera i delovati despotski. Vodite računa o načinu kako nešto saopštavate.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu Ribe bi najviše pažnje trebalo da obrate na navike i ishranu. Mogući su problemi s varenjem.

SAVET: U redu je da budete dominantni, ali ne i napadni i navalentni

